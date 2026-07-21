Поступила тревожная информация относительно ущерба, который стали наносить в Латвии удары молний

Эксперты также предупреждают, что современные дома становятся все более уязвимыми перед такими явлениями. Тепловые насосы, отопительные котлы, системы "умный дом" и другая чувствительная электроника могут выйти из строя даже из-за кратковременного скачка напряжения. В результате ущерб нередко составляет несколько сотен или даже тысяч евро.