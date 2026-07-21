Поступила тревожная информация относительно ущерба, который стали наносить в Латвии удары молний
Летние грозы в Латвии все чаще приводят не только к пожарам, но и к дорогостоящим поломкам бытовой техники и инженерных систем домов. По данным страховой компании BALTA, причиной ущерба нередко становится не прямое попадание молнии, а скачки напряжения в электросети.
Последние грозы в Латвии показали, что молнии представляют опасность не только из-за риска пожаров. Все чаще причиной ущерба становятся перепады напряжения в электросети, которые могут повредить инженерные системы дома и подключенные электроприборы, даже если молния не ударила непосредственно в здание.
По данным страховой компании BALTA, в июле жители страны обращались за возмещением ущерба из-за повреждений тепловых насосов, отопительных котлов, бойлеров, телевизоров, компьютеров, интернет-роутеров, роботизированных газонокосилок и автоматических ворот. В ряде случаев пострадала домашняя электропроводка, сработали предохранители, а часть дома осталась без электроснабжения.
Иногда ущерб получают и сами здания. Так, в Марупе молния ударила в дымовую трубу соседнего дома, а разлетевшиеся кирпичи выбили окно террасы и повредили фасад соседнего здания. В другом случае удар молнии вызвал пожар в соседнем доме, а из-за скачка напряжения в расположенном рядом доме вышла из строя система управления автоматическими воротами.
Подобные случаи этим летом зафиксированы по всей Латвии. Заявления о возмещении ущерба поступили из Риги, Добеле, Огре, Сигулды, Вентспилса, Лимбажи, Балви, Резекне, Даугавпилса и других населенных пунктов.
Не исключено, что этим летом жителей страны ждут новые сильные грозовые фронты с интенсивной молниевой активностью, шквалистым ветром и ливнями. Согласно сезонному прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), этим летом в Европе, в том числе в Латвии, сохраняется повышенная вероятность температуры воздуха выше климатической нормы. Периоды жары в сочетании с высокой влажностью создают благоприятные условия для формирования мощных гроз.
Эксперты также предупреждают, что современные дома становятся все более уязвимыми перед такими явлениями. Тепловые насосы, отопительные котлы, системы "умный дом" и другая чувствительная электроника могут выйти из строя даже из-за кратковременного скачка напряжения. В результате ущерб нередко составляет несколько сотен или даже тысяч евро.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что жителям Латвии будут компенсировать ущерб от военных инцидентов.