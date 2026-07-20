В Испании погиб подросток во время празднования победы сборной страны на ЧМ по футболу
В Испании празднование победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу закончилось трагедией. В городе Сьюдад-Родриго обрушился фонтан, в результате чего погиб 13-летний подросток, еще несколько человек получили травмы.
Муниципалитет Сьюдад-Родриго выразил соболезнования семье погибшего.
"То, что должно было стать праздником в честь победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу, превратилось в трагедию", - говорится в заявлении, опубликованном на странице муниципалитета в Facebook.
По данным экстренных служб, спустя несколько минут после полуночи поступили сообщения об обрушении фонтана, под конструкцией которого оказались многие люди.
Как сообщают местные СМИ, фонтан не выдержал веса людей, забравшихся на него во время празднования. Верхняя часть конструкции отделилась и рухнула на находившихся в чаше фонтана людей.
‼️Muere un menor en Ciudad Rodrigo tras desprenderse el pilar de la fuente del Árbol Gordohttps://t.co/zB2qNy29TX pic.twitter.com/usUH92hMzX— La Gaceta de Salamanca (@LaGacetaSA) July 19, 2026
После победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу массовые празднования прошли во многих городах страны.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в финале чемпионата мира Испания со счетом 1:0 обыграла Аргентину.