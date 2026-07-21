Оказалось, что у латвийцев меньше банковских карт, чем у жителей других стран. Специалисты говорят - это плохо

Эксперты рекомендуют иметь не менее двух карт, особенно во время поездок за границу. Многие компании по прокату автомобилей и другие поставщики услуг по-прежнему требуют кредитную карту для бронирования или блокировки страхового депозита. Если у путешественника есть только дебетовая карта, это может создать неудобства или вовсе сделать услугу недоступной.