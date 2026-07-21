Оказалось, что у латвийцев меньше банковских карт, чем у жителей других стран. Специалисты говорят - это плохо
Большинству жителей Латвии хватает одной банковской карты, однако эксперты советуют иметь как минимум две. Дополнительная карта может выручить во время путешествий, помочь контролировать расходы и избежать неприятностей в случае потери, кражи или технических сбоев.
Жители Латвии используют меньше банковских карт, чем в среднем по еврозоне. По данным Европейского центрального банка, на одного жителя еврозоны в среднем приходится две-три банковские карты, тогда как, согласно данным Банка Латвии, в прошлом году на одного жителя страны приходилось лишь одна-две карты. Об этом сообщает Citadele.
При этом статистика показывает, что наличие нескольких банковских счетов постепенно становится нормой, тогда как несколькими платежными картами пользуется лишь небольшая часть клиентов. Почти 40% клиентов банка имеют как минимум два счета, а 14% - три, однако две и более платежные карты есть только у 12% клиентов.
Жители Латвии активнее, чем жители других стран Балтии, пользуются банковскими услугами для разных целей, однако количество платежных карт на человека по-прежнему остается ниже среднего уровня по еврозоне.
Во многих странах Западной Европы клиенты чаще используют несколько карт одновременно - отдельно для повседневных покупок, кредитного лимита, накоплений или корпоративных расходов. В Латвии же большинство по-прежнему предпочитает пользоваться одной основной картой.
Эксперты рекомендуют иметь не менее двух карт, особенно во время поездок за границу. Многие компании по прокату автомобилей и другие поставщики услуг по-прежнему требуют кредитную карту для бронирования или блокировки страхового депозита. Если у путешественника есть только дебетовая карта, это может создать неудобства или вовсе сделать услугу недоступной.
Дополнительная карта пригодится и в случае потери, кражи или повреждения основной карты, а также при временных технических сбоях. При этом специалисты советуют хранить карты отдельно - одну при себе, а вторую, например, в сейфе гостиницы.
Еще одно преимущество нескольких карт - возможность лучше контролировать личный бюджет. Если карты привязаны к разным счетам, можно разделить средства, предназначенные для обязательных расходов, например на продукты и коммунальные платежи, и деньги, выделенные на развлечения.
Кроме того, разные банковские карты могут предоставлять дополнительные преимущества, включая страхование путешествий и покупок, участие в программах лояльности и другие бонусы.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что Минблаг отказался от идеи выдавать малоимущим платежные карты. А зря, тогда по банковским картам мы бы многих обошли.