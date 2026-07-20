Глава МИД Эстонии: пускать российских туристов в Европу - аморально

"Я согласен с утверждением еврокомиссара Магнуса Бруннера о том, что рост выдачи туристических виз гражданам России в данный момент абсолютно неприемлем. В то время как обычные украинцы гибнут под ракетными ударами, нельзя позволять гражданам страны-агрессора наслаждаться отдыхом и шопингом в Европе, как будто ничего не произошло. Желание Кремля как раз и заключается в том, чтобы показать своим гражданам, что война существенно не влияет на их жизнь", – сказал Таро.