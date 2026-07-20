Глава МИД Эстонии: пускать российских туристов в Европу - аморально
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Дублине заявил о необходимости принять единые и юридически обязательные визовые ограничения для граждан России на всей территории Европейского союза и Шенгенской зоны.
В своем выступлении перед коллегами Игорь Таро отметил, что, с точки зрения Эстонии, особенно важно, чтобы ограничительные меры были едиными на всей территории Европейского союза и Шенгенского пространства и имели обязательную юридическую силу для всех стран-участниц.
"Я согласен с утверждением еврокомиссара Магнуса Бруннера о том, что рост выдачи туристических виз гражданам России в данный момент абсолютно неприемлем. В то время как обычные украинцы гибнут под ракетными ударами, нельзя позволять гражданам страны-агрессора наслаждаться отдыхом и шопингом в Европе, как будто ничего не произошло. Желание Кремля как раз и заключается в том, чтобы показать своим гражданам, что война существенно не влияет на их жизнь", – сказал Таро.
"Это вопрос не только безопасности, но и ценностей", – сказал Игорь Таро.
По словам министра внутренних дел Эстонии, должна существовать возможность гибко применять визовые ограничения в соответствии с интересами ЕС. Это включает в себя, среди прочего, возможность применять ограничения к конкретным целевым группам — например, к дипломатам, владельцам служебных паспортов, бывшим и действующим комбатантам, поддерживающим агрессию церковным лидерам, — а также в зависимости от цели поездки.
"Последние результаты "Шенгенского барометра" ясно подтверждают, что прежних рекомендаций, не имеющих обязательной силы, было недостаточно для ограничения выдачи виз гражданам России. Необязательные меры приводят к необязательным результатам", – констатировал Таро.
После окончания активных боевых действий эта угроза только возрастет, поскольку комбатанты, многие из которых все еще находятся на территории Украины, начнут искать новые источники дохода. Прошлый опыт показывает, что они часто вливаются в организованную преступность или другую насильственную деятельность, а также становятся объектом вербовки для спецслужб и экстремистских группировок.
Ранее Otkrito.lv сообщал: Латвия также настаивает на том, что, пока продолжается война в Украине, выдача россиянам туристических виз в ЕС недопустима ни с точки зрения безопасности, ни этически.