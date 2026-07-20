Циклон не отступает: Латвию во вторник ждут ливни, грозы и сильный ветер
Во вторник погоду в Латвии продолжит определять циклон. Ночью на севере страны ожидаются сильные и продолжительные дожди, местами возможны грозы и ливни, а на морском побережье порывы ветра достигнут 20 м/с.
Погоду по-прежнему будет определять циклон, поэтому в ночь на вторник небо останется преимущественно облачным. На севере страны ожидается дождь, местами сильный и продолжительный. В отдельных районах возможны грозы и интенсивные ливни.
На большей части территории Латвии ветер будет слабым. На побережье ожидается слабый или умеренный северо-восточный и северный ветер, порывы которого достигнут 15-19 м/с, а в начале ночи на морском побережье - до 20 м/с. Местами образуется туман, ухудшающий видимость. Температура воздуха понизится до +10...+15 градусов.
В Риге ночью небо также будет облачным, однако осадков не ожидается. Ветер останется слабым, температура воздуха составит +13...+15 градусов.
Днем облачная погода сохранится, хотя на востоке страны временами возможны прояснения. Во многих районах периодически будет идти дождь. Во второй половине дня местами возможны сильные ливни и грозы.
На побережье ветер сменится на северный и северо-западный, его порывы могут достигать 16 м/с. В остальных регионах ветер будет слабым. Максимальная температура воздуха составит +14...+20 градусов.
В Риге днем временами будет проясняться, периодически ожидается дождь. Ветер останется слабым, воздух прогреется до +19...+21 градуса.