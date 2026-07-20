Циклон не отступает: Латвию во вторник ждут ливни, грозы и сильный ветер

На большей части территории Латвии ветер будет слабым. На побережье ожидается слабый или умеренный северо-восточный и северный ветер, порывы которого достигнут 15-19 м/с, а в начале ночи на морском побережье - до 20 м/с. Местами образуется туман, ухудшающий видимость. Температура воздуха понизится до +10...+15 градусов.