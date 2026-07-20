В центре Риги на улице с интенсивным движением установили два пешеходных светофора

В самоуправлении отмечают, что такие переходы значительно снижают риск конфликтных ситуаций между пешеходами и водителями, поскольку движение разных участников дорожного движения разделено по фазам работы светофора. Кроме того, новые объекты делают организацию движения более понятной и повышают безопасность на одной из самых загруженных магистралей центра столицы.