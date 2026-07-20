В центре Риги на улице с интенсивным движением установили два пешеходных светофора
Как сообщают власти столицы, на улице Лачплеша появились два новых светофора для пешеходов. Они установлены на нерегулируемых переходах, где из-за интенсивного движения транспорта и большого потока людей было решено повысить безопасность дорожного движения.
В Риге на улице Лачплеша завершено строительство двух новых регулируемых пешеходных переходов - у улиц Русиня и Абренес. Ранее в обоих местах действовали нерегулируемые переходы.
Новые светофоры установлены на участках с интенсивным движением автомобилей и пешеходов. Теперь переходить улицу можно только по регулируемым переходам, а движение транспорта организовано с помощью светофорного регулирования.
В самоуправлении отмечают, что такие переходы значительно снижают риск конфликтных ситуаций между пешеходами и водителями, поскольку движение разных участников дорожного движения разделено по фазам работы светофора. Кроме того, новые объекты делают организацию движения более понятной и повышают безопасность на одной из самых загруженных магистралей центра столицы.
В ходе работ были установлены новые светофорные объекты, построена необходимая инфраструктура электроснабжения и связи, адаптированы тротуары, а также смонтированы кнопки вызова зеленого сигнала и звуковые устройства для людей с нарушениями зрения.
Светофоры работают с использованием датчиков, которые фиксируют ожидающих у перехода пешеходов и автоматически включают для них зеленый сигнал. Это позволяет сократить время ожидания и сделать работу светофоров более понятной для жителей.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Риге появятся новые пешеходные переходы и светофор на оживленном перекрестке.