Нужно ли перед выборами в Сейм публиковать национальность кандидатов?
На выборах в 15-й Сейм Латвии в октябре 2026 года кандидаты от партии "Прогрессивные" массово оставили пустой графу "национальность" в анкетах Центральной избирательной комиссии. Хотя законом это не запрещено, возникает вопрос - действительно ли эту информацию стоит скрывать от избирателей?
Председатель правления образовательной организации Junior Achievement Latvia Янис Криеванс считает, что национальность кандидатов на выборах не должна быть скрыта от общества. Об этом он заявил в эфире программы "Preses Klubs" на TV24. По мнению Криеванса, избиратели имеют право получить как можно больше сведений о людях, которые претендуют на места в Сейме и других выборных органах. Он подчеркнул, что национальность - это обычная биографическая информация, и не видит причин делать ее закрытой.
По словам Криеванса, чем больше открытой информации получают граждане о кандидатах, тем более осознанным становится их выбор на выборах. При этом публикацию национальности он не считает попыткой кого-либо выделить или дискриминировать. Главное, по его мнению, - обеспечить максимальную прозрачность, чтобы каждый избиратель мог самостоятельно решить, кому доверить представлять свои интересы.
"Я считаю, что безусловно должны. Причем не только во время выборов - в принципе у нас как у избирателей есть право знать все о людях, за которых мы голосуем. Национальность - это то, что точно не нужно скрывать. Я не вижу ни одной причины, почему такая информация должна быть закрытой", - заявил Криеванс.
При этом он подчеркнул, что вопрос не в том, дает ли национальность кандидату какие-либо преимущества или недостатки. "Все зависит от самих избирателей - учитывать им это или нет, важно ли им видеть, кто представляет их интересы в Сейме. Но в любом случае такая информация не должна скрываться от общества", - отметил он.
Криеванс также провел аналогию с другими требованиями к публичным должностным лицам. Он напомнил, что государственные чиновники и политики обязаны подавать декларации, раскрывая сведения о своем имуществе и финансовом положении.
"Мы знаем, что все представители государства и чиновники обязаны подавать декларации, поэтому общество имеет доступ к этой информации. На мой взгляд, национальность тоже не должна быть чем-то, что скрывают", - сказал он.