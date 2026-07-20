Нужно ли перед выборами в Сейм публиковать национальность кандидатов?

"Я считаю, что безусловно должны. Причем не только во время выборов - в принципе у нас как у избирателей есть право знать все о людях, за которых мы голосуем. Национальность - это то, что точно не нужно скрывать. Я не вижу ни одной причины, почему такая информация должна быть закрытой", - заявил Криеванс.