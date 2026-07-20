Политики приходят и уходят: кот Ларри встретил уже седьмого премьера Великобритании
Кот Ларри, уже 15 лет живущий в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, встретил седьмого главу правительства. За это время политики менялись, страна переживала кризисы и скандалы, а официальный "главный мышелов" кабинета министров продолжал встречать гостей, проверять мебель и напоминать новым жильцам о своем распорядке дня.
Официальный кот резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, 10 Ларри в понедельник встретил уже седьмого главу правительства с тех пор, как поселился там 15 лет назад.
"Политики приходят и уходят, а коты остаются", - говорится в аккаунте Ларри в социальной сети X, где ожидали прибытия нового премьер-министра Энди Бернэма.
В понедельник Бернэм сменил на посту главы правительства Кира Стармера.
В ожидании нового жильца Ларри сообщил в X, что предпочитает завтракать в 9 часов, устраивать поздний завтрак в 10.30, обедать в полдень, а в перерывах перекусывать.
Ларри был назначен главным мышеловом резиденции премьер-министра 15 февраля 2011 года, когда семья тогдашнего главы правительства Дэвида Кэмерона взяла кота из лондонского приюта. Предполагается, что в то время ему было около четырех лет.
С тех пор бело-пестрый кот официально представлен на сайте Даунинг-стрит как "главный мышелов кабинета министров". В его официальной биографии говорится, что помимо борьбы с грызунами Ларри проводит дни, встречая гостей, проверяя системы безопасности и испытывая старинную мебель на пригодность для послеобеденного сна.
За время жизни Ларри на Даунинг-стрит сменились шесть премьер-министров - Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер. Кот с невозмутимым спокойствием пережил немало кризисов, включая Brexit, пандемию Covid-19 и скандал с вечеринками во время правления Джонсона.
Ларри давно стал любимцем СМИ и нередко оказывался в центре внимания, затмевая даже иностранных лидеров.
На аккаунт Ларри в X, который ведет анонимный пользователь, подписаны более 900 тысяч человек. Там кот часто жалуется на дождь, а временами критикует политиков правой партии Reform UK и президента США Дональда Трампа.
Первые месяцы Ларри на Даунинг-стрит вдохновили автора книги "Дневники Ларри", вышедшей в 2011 году. Последние два года Ларри делил резиденцию премьер-министра с двумя котами семьи Стармеров.
Британские СМИ сообщают, что у семьи Бернэма есть собака. Пока неясно, переедет ли она на Даунинг-стрит, 10 и что по этому поводу скажет Ларри.