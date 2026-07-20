Пассажиры дождались: в одном поезде Vivi появились автоматы с едой и напитками
Чтобы улучшить впечатления пассажиров от поездок, железнодорожный перевозчик Vivi в июле установил в одном из поездов автоматы с закусками и кофе. В рамках пилотного проекта они появились в модернизированном четырехвагонном дизельном поезде.
Решение о запуске новой услуги было принято после обращений пассажиров. В опросе Vivi одним из самых частых предложений по улучшению перевозок стала возможность покупать еду и напитки прямо в поезде. Почти пятая часть респондентов отметила, что хотела бы видеть автоматы с закусками и напитками, кафе или вагон-ресторан.
В автоматах можно будет приобрести питьевую воду, газированные напитки, сладкие и соленые закуски, кофе и другие горячие напитки. Оплатить покупки можно будет монетами или банковской картой. Обслуживать автоматы будет компания CoffeeGrand.
Поезд будет курсировать по всем маршрутам, которые обслуживаются дизельными составами.
Vivi призывает пассажиров поддерживать чистоту в вагонах, использовать крышки для стаканов с горячими напитками и выбрасывать мусор в установленные урны. Поскольку после появления автоматов количество отходов может увеличиться, небольшие мусорные емкости в поезде заменили на более вместительные.
Автоматы разместили таким образом, чтобы сохранить максимально возможное количество пассажирских мест. Из-за их установки в поезде стало на два сиденья меньше. При этом обе площадки для пассажиров с ограниченной мобильностью были полностью сохранены.
Для обеспечения безопасности разработано специальное крепление, которое должно удерживать автоматы даже при резком торможении поезда.
Во время пилотного проекта Vivi оценит интерес пассажиров и интенсивность использования автоматов. После этого будет принято решение, стоит ли устанавливать такое оборудование и в других поездах.
В опросе Vivi и компании Fifty5Blue, ранее известной как Kantar, приняли участие 4475 пассажиров. Исследование проводилось с 10 декабря 2025 года по 5 января 2026 года.