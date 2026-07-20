Пассажиры дождались: в одном поезде Vivi появились автоматы с едой и напитками

Решение о запуске новой услуги было принято после обращений пассажиров. В опросе Vivi одним из самых частых предложений по улучшению перевозок стала возможность покупать еду и напитки прямо в поезде. Почти пятая часть респондентов отметила, что хотела бы видеть автоматы с закусками и напитками, кафе или вагон-ресторан.