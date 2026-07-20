В Латвии хотят наказывать не только пьяных водителей, но и их пассажиров
В Латвии могут ужесточить подход к борьбе с нетрезвыми водителями. Министры внутренних дел и юстиции считают, что ответственность стоит возложить не только на самих нарушителей, но и на пассажиров, которые сознательно садятся в автомобиль к пьяному водителю. Также рассматривается идея обязательных психологических консультаций для таких нарушителей.
Для сокращения числа случаев вождения в нетрезвом виде министр внутренних дел Янис Домбрава и министр юстиции Эдвард Смилтенс готовы рассмотреть введение в Латвии ответственности для пассажиров, которые садятся в автомобиль к пьяному водителю. Новый глава МВД также допускает возможность назначения таким водителям обязательных психологических консультаций.
Говоря о том, как сократить по-прежнему большое число нетрезвых водителей в Латвии, Домбрава в интервью агентству LETA заявил, что судам следует изменить практику и назначать более строгие наказания. По его словам, закон уже предусматривает достаточно серьезные санкции, однако мягкие и странные судебные решения создают угрозу для общества, поскольку нарушители вновь садятся за руль.
Министр отметил, что теоретически полицейских можно было бы разместить на каждой дороге и постоянно проводить проверки, однако проблема, по его мнению, носит более глубокий, психологический характер. Часть общества по-прежнему считает допустимым сильно напиться или употребить наркотики, а затем сесть за руль. Домбрава также раскритиковал окружающих, которые не пытаются остановить нетрезвого человека.
"На мой взгляд, такие люди даже опаснее тех, кто в отдельных ситуациях просто становится агрессивным, потому что в их руках оказывается оружие, которым можно убить не одного человека. Я действительно рассмотрел бы возможность в перспективе назначать таким лицам принудительное психологическое лечение или нечто подобное, поскольку человек, который в состоянии сильного опьянения садится за руль, не может считаться адекватным", - заявил министр.
Отвечая на вопрос о возможном введении ответственности для пассажиров, которые садятся в машину к нетрезвому водителю, Домбрава признал, что такой вариант также можно рассмотреть.
"Кроме того, пьяных водителей задерживают на участках шоссе с очень интенсивным движением. В таких случаях прямая ответственность действительно лежит на всех, кто находился в автомобиле", - считает он.
Министр юстиции Эдвард Смилтенс в интервью LETA заявил, что при решении проблемы нетрезвого вождения необходимо оценивать и профилактическую работу. По его мнению, важно понять, насколько эффективны социальные кампании и действительно ли они воздействуют на людей, а не проводятся лишь формально.
Министр подчеркнул, что в эпоху социальных сетей привлечь внимание людей становится все сложнее. Чтобы изменить поведение, недостаточно просто передать информацию - необходимо вызвать эмоции и сформировать чувство личной ответственности.
Говоря об ответственности пассажиров, Смилтенс сообщил, что в ближайшее время ожидается оценка Министерства внутренних дел и Государственной полиции с соответствующими выводами.
"Это важный вопрос, поскольку необходимо думать не только о тех, кто садится за руль в состоянии опьянения, но и о людях, которые находятся рядом с ними. Нередко именно пассажир может предотвратить трагедию и спасти жизни", - отметил министр.
В ноябре 2022 года в Латвии вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови превышает 1,5 промилле.
Автомобиль также конфискуют, если его владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки на наличие алкоголя или других одурманивающих веществ. Если транспортное средство принадлежит другому человеку, с виновного могут взыскать его полную или частичную стоимость.
За такое преступление Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до одного года, пробационный надзор и лишение права управления транспортными средствами на пять лет.