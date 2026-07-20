В Латвии хотят наказывать не только пьяных водителей, но и их пассажиров

"На мой взгляд, такие люди даже опаснее тех, кто в отдельных ситуациях просто становится агрессивным, потому что в их руках оказывается оружие, которым можно убить не одного человека. Я действительно рассмотрел бы возможность в перспективе назначать таким лицам принудительное психологическое лечение или нечто подобное, поскольку человек, который в состоянии сильного опьянения садится за руль, не может считаться адекватным", - заявил министр.