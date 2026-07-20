airBaltic оказалась в черном списке в Эстонии из-за спора с пассажирами о задержанном багаже

В то же время комиссия не признала требования пассажиров полностью обоснованными. Решающее значение имело то, что путешественники не остались без багажа за границей, а уже находились дома, в Эстонии, где у них были одежда и другие необходимые вещи. Это не исключает компенсацию, однако влияет на оценку того, какие покупки действительно были необходимы. В итоге комиссия сочла обоснованной компенсацию в размере 214 евро за часть одежды и зубные щетки, однако отказалась признавать необходимыми расходы на косметические средства.