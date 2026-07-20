airBaltic оказалась в черном списке в Эстонии из-за спора с пассажирами о задержанном багаже
Эстонские власти внесли местное подразделение латвийской авиакомпании airBaltic в черный список после того, как перевозчик отказался выполнить решение комиссии по потребительским спорам о выплате компенсации за задержанный багаж.
Спор возник из-за компенсации за задержку багажа. Трое пассажиров, возвращавшихся вместе с Тенерифе в Таллин, должны были получить свой чемодан 1 января, однако он прибыл только 3 января. Поскольку в багаже находились одежда и предметы личной гигиены, путешественники были вынуждены приобрести необходимые вещи и затем потребовали от airBaltic возместить расходы в размере 1540 евро.
Авиакомпания отказалась удовлетворить требование, сославшись на правила, опубликованные на своем сайте. Согласно им, при задержке багажа компенсация за необходимые покупки ограничивается 10 евро на одного пассажира в день и выплачивается не более чем за четыре дня. Исходя из этого, airBaltic посчитала, что ее ответственность ограничивается суммой 120 евро. Кроме того, перевозчик заявил, что часть покупок не была необходимой или обоснованной.
Комиссия по потребительским спорам не согласилась с установленным авиакомпанией лимитом в 10 евро. В решении отмечается, что международные авиаперевозки регулируются Монреальской конвенцией, согласно которой перевозчик несет ответственность за ущерб, причиненный задержкой багажа, если не сможет доказать, что предпринял все разумные меры для предотвращения такого ущерба. Как сообщает Delfi, airBaltic таких доказательств комиссии не представила.
В то же время комиссия не признала требования пассажиров полностью обоснованными. Решающее значение имело то, что путешественники не остались без багажа за границей, а уже находились дома, в Эстонии, где у них были одежда и другие необходимые вещи. Это не исключает компенсацию, однако влияет на оценку того, какие покупки действительно были необходимы. В итоге комиссия сочла обоснованной компенсацию в размере 214 евро за часть одежды и зубные щетки, однако отказалась признавать необходимыми расходы на косметические средства.
Эстонское подразделение airBaltic было внесено в черный список TTJA 13 июля. Согласно действующим правилам, компания останется в этом списке до тех пор, пока не исполнит решение Комиссии по потребительским спорам, но не более одного года.