На жителей Латвии надвигается новая волна резкого роста цен на энергоносители, но страна к этому не готова

Снижение цен на топливо за счет налоговых льгот или введения ценовых потолков не является устойчивым решением ни для Латвии, ни для других стран Центральной и Восточной Европы. Вместо этого правительствам следует оказывать адресную поддержку наиболее уязвимым домохозяйствам и инвестировать в меры, снижающие зависимость от ископаемого топлива. Как сообщает организация Zaļā brīvība, к такому выводу пришли авторы нового международного доклада, в котором также проанализирована ситуация в Латвии и ее готовность к предстоящим вызовам климатической политики.