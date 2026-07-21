На жителей Латвии надвигается новая волна резкого роста цен на энергоносители, но страна к этому не готова
Авторы нового международного доклада предупреждают: снижение налогов на топливо не решает энергетические и климатические проблемы, а лишь откладывает их. Для Латвии более эффективным решением станет адресная помощь населению и сокращение зависимости от ископаемого топлива.
Снижение цен на топливо за счет налоговых льгот или введения ценовых потолков не является устойчивым решением ни для Латвии, ни для других стран Центральной и Восточной Европы. Вместо этого правительствам следует оказывать адресную поддержку наиболее уязвимым домохозяйствам и инвестировать в меры, снижающие зависимость от ископаемого топлива. Как сообщает организация Zaļā brīvība, к такому выводу пришли авторы нового международного доклада, в котором также проанализирована ситуация в Латвии и ее готовность к предстоящим вызовам климатической политики.
Война на Ближнем Востоке и вызванный ею резкий рост цен на энергоносители побудили многие европейские страны снизить налоги на ископаемое топливо и ввести другие меры поддержки. Однако, как отмечают экологические неправительственные организации из Болгарии, Венгрии, Латвии, Польши, Румынии и Словении в совместном докладе, такая политика в долгосрочной перспективе ослабляет энергетическую безопасность и усугубляет климатические и социальные проблемы.
Пример Латвии показывает, что страна пока недостаточно подготовлена к будущим вызовам. В докладе отмечается, что по мере приближения введения второй системы торговли квотами на выбросы (ETS2) до сих пор отсутствуют четкие механизмы поддержки домохозяйств, которые окажутся наиболее уязвимыми перед ростом цен на энергию. В то же время Государственный контроль Латвии уже ранее указывал на недостаточный прогресс в достижении климатических целей в транспортном секторе.
Положительный опыт других стран показывает, что доходы от действующей системы торговли квотами на выбросы (ETS1) можно эффективно использовать для финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности, реновации зданий, установке тепловых насосов, внедрению солнечных панелей, а также для поддержки домохозяйств, находящихся в состоянии энергетической бедности. Авторы доклада подчеркивают, что такие инвестиции обеспечивают долгосрочный эффект, позволяя одновременно сократить расходы населения на энергию и потребление ископаемого топлива.
Авторы исследования рекомендуют правительствам сосредоточиться на адресной финансовой поддержке энергетически бедных домохозяйств, увеличить инвестиции в общественный транспорт, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, а также заранее подготовиться к введению ETS2 и созданию Социального климатического фонда.