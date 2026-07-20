ФОТО: французский художник создал впечатляющий мурал на Саркандаугаве

На мурале изображен уличный рынок, где собрались поклонники старинных и винтажных вещей, обменивающиеся виниловыми пластинками, книгами и разнообразными предметами искусства. "Главная мысль была в том, чтобы показать местных жителей и то, как между ними происходит культурный обмен. На моей росписи их представляют три девушки и один юноша, которые встретились и говорят о музыке, книгах, искусстве. Объединяет их и интерес к наследию прошлого, которое здесь, на Саркандаугаве, особенно богато, ведь этот район — один из старейших промышленных в Риге", - объяснил автор.