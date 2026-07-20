Мурал на Саркандаугаве (2026)
На Саркандаугаве открытием мурала Pārnese ("Передача"), созданного французским художником Фредом Батлем, официально открылся первый Месяц уличного искусства Риги.
ФОТО: французский художник создал впечатляющий мурал на Саркандаугаве
В Риге официально стартовал первый Месяц уличного искусства. В течение августа Саркандаугава станет площадкой для создания муралов, фестивалей, творческих мастерских и масштабных бесплатных мероприятий.
На Саркандаугаве открытием мурала Pārnese ("Передача"), созданного французским художником Фредом Батлем, официально открылся первый Месяц уличного искусства Риги.
Фред Батль - всемирно известный французский художник стрит-арта, чьи работы украшают общественные пространства более чем в десяти странах. Он регулярно участвует в крупнейших международных фестивалях уличного искусства и сотрудничает с городами и культурными учреждениями, создавая масштабные настенные росписи, связанные с историей конкретного места.
Его новый мурал на Саркандаугаве посвящен значению коллективной памяти в формировании будущего города. Работа подчеркивает ценность повседневного культурного наследия, устойчивого развития и способности сообщества по-новому осмысливать прошлое. Концепция произведения тесно связана с историей Саркандаугавы, где промышленное наследие переплетается с современной городской средой и культурой улиц.
На мурале изображен уличный рынок, где собрались поклонники старинных и винтажных вещей, обменивающиеся виниловыми пластинками, книгами и разнообразными предметами искусства. "Главная мысль была в том, чтобы показать местных жителей и то, как между ними происходит культурный обмен. На моей росписи их представляют три девушки и один юноша, которые встретились и говорят о музыке, книгах, искусстве. Объединяет их и интерес к наследию прошлого, которое здесь, на Саркандаугаве, особенно богато, ведь этот район — один из старейших промышленных в Риге", - объяснил автор.
Главная цель Месяца уличного искусства Риги - укрепить идентичность городских районов и культурную среду столицы, объединяя художников, местных жителей и сообщества для создания новых объектов общественного искусства. Программа задумана как долгосрочная инициатива Рижской думы, которая каждое лето будет посвящена одному из районов города.
Этим летом в разных местах Саркандаугавы появятся муралы, мозаики, керамические объекты и другие совместные художественные проекты, которые станут постоянной частью городского пространства.
Главные события августа
С 8 по 22 августа на Саркандаугаве пройдет насыщенная программа мероприятий. 8 августа возле общественного центра eS14 состоится мероприятие "LODEрирование, или День знакомства с Саркандаугавой". Посетителей ждут экскурсии, творческие мастерские, дискуссии, перформанс "Капсула времени Саркандаугавы" и создание новых художественных объектов.
16 августа в основной школе Саркандаугавы пройдет общественное мероприятие "Почему Даугава красная? (и другие истории)". Молодежь, семьи и жители района вместе с художницей Викторией Косенко создадут настенную роспись, вдохновленную историей и легендами Саркандаугавы. Принять участие в создании мурала сможет любой желающий.
22 августа Месяц уличного искусства завершится международным фестивалем стрит-арта и городской культуры ROW BALTICS 2026. Район улицы Загеру превратится в центр балтийской урбанистической культуры. Около 30 художников из Латвии и других стран под руководством Дайниса Руденса создадут настенную роспись площадью 400 квадратных метров.
Также в рамках фестиваля состоятся соревнования битмейкеров по программе, подготовленной хип-хоп-музыкантом ansis, турниры по BMX-фристайлу и скейтбордингу, мастер-классы по граффити и шелкографии, музыкальная программа и другие мероприятия.
Всего за время проведения Месяца уличного искусства на Саркандаугаве появятся девять новых муралов и множество других объектов общественного искусства, которые сформируют новый культурный маршрут и украсят городскую среду Риги. Все мероприятия программы будут бесплатными.