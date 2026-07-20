Обратная сторона праздников: латвийские города сталкиваются с нехваткой отелей и ростом цен из-за наплыва туристов

В следующем году, когда Лиепая станет культурной столицей Европы, каждый евро, вложенный в программу, должен приносить прибыль не менее трех-пяти евро, способствуя развитию туризма, гостиничного бизнеса, сферы услуг и предпринимательства. В Цесисе мероприятия организует и самоуправление, и частные организаторы, и предложение есть круглый год. Летом преобладают крупные мероприятия на открытом воздухе, а зимой регулярно проходят мероприятия в концертном зале и других культурных учреждениях. Но какой вклад вносят эти мероприятия в экономику Цесиса?