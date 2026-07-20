Обратная сторона праздников: латвийские города сталкиваются с нехваткой отелей и ростом цен из-за наплыва туристов
Крупные летние мероприятия становятся для латвийских городов не только культурным событием, но и заметным источником дохода. Фестивали, концерты и спортивные соревнования увеличивают выручку гостиниц, ресторанов и других поставщиков услуг, хотя одновременно приводят к росту нагрузки и цен.
Как в интервью Lsm.lv отмечает руководитель отдела по связям с общественностью и маркетинга Лиепайской городской думы Зита Лаздане, интерес к организации мероприятий в Лиепае чрезвычайно высок как со стороны местных производителей, так и со стороны организаторов со всей Латвии.
"Эта экономическая отдача бывает не у каждого культурного мероприятия, но мы внимательно следим за крупными событиями, например, когда проходил этап Чемпионата мира по ралли, он принес региональной экономике около 24 миллионов евро", - рассказала Лаздане.
В следующем году, когда Лиепая станет культурной столицей Европы, каждый евро, вложенный в программу, должен приносить прибыль не менее трех-пяти евро, способствуя развитию туризма, гостиничного бизнеса, сферы услуг и предпринимательства. В Цесисе мероприятия организует и самоуправление, и частные организаторы, и предложение есть круглый год. Летом преобладают крупные мероприятия на открытом воздухе, а зимой регулярно проходят мероприятия в концертном зале и других культурных учреждениях. Но какой вклад вносят эти мероприятия в экономику Цесиса?
"Мы не собираем такие данные постоянно, но при составлении бюджета мы их оцениваем", - сказала Зане Неймане, руководитель отдела культуры Цесисского самоуправления.
В прошлом году было проведено исследование экономического воздействия программы "Цесис 2025". "Эти данные ясно показали, что каждый вложенный евро многократно увеличивается и вносит вклад в индустрию гостеприимства и общественного питания. Возвращается как минимум вдвое больше". Говоря о достаточности мест размещения, представители городов признали, что во время крупных мероприятий, когда особенно много посетителей, мест может не хватать.