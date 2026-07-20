В Вентспилсе квадроцикл наехал на женщину во время байкерского слета - появилось видео
В социальных сетях распространилось видео ДТП, произошедшего во время байкерского слета Kurland Bike Meet 2026 в Вентспилсе. Выяснилось, что водитель квадроцикла был пьян и не имел водительских прав.
Авария произошла в субботу на улице Бривибас во время проведения слета мотоциклистов Kurland Bike Meet 2026. Первоначально Государственная полиция сообщала, что водитель транспортного средства не находился в состоянии алкогольного опьянения, однако позднее проведенная проверка показала, что содержание алкоголя в его организме составило 0,94 промилле.
Также установлено, что водитель квадроцикла управлял транспортным средством, не имея водительских прав. По факту произошедшего Государственная полиция возбудила уголовное дело.
В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что в результате ДТП помощь была оказана двум пострадавшим. Оба в стабильном состоянии были доставлены в медицинское учреждение.
Полиция отмечает, что других дорожно-транспортных происшествий, связанных с байкерским слетом, до настоящего времени зарегистрировано не было.