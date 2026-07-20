В Вентспилсе квадроцикл наехал на женщину во время байкерского слета - появилось видео

Авария произошла в субботу на улице Бривибас во время проведения слета мотоциклистов Kurland Bike Meet 2026. Первоначально Государственная полиция сообщала, что водитель транспортного средства не находился в состоянии алкогольного опьянения, однако позднее проведенная проверка показала, что содержание алкоголя в его организме составило 0,94 промилле.