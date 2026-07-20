Помощь до 16 000 евро: уехавших за границу призывают вернуться в Даугавпилс
Власти города сообщают, что до окончания приема заявок на участие в грантовой программе Impulss, направленной на поддержку реэмиграции, осталось менее двух недель. Жители, планирующие вернуться в Даугавпилс, а также предприниматели, могут претендовать на финансовую поддержку в размере до 16 000 евро.
Даугавпилсская дума продолжает прием заявок на участие в программе Impulss, цель которой - содействовать возвращению реэмигрантов и развитию предпринимательства в городе. Документы принимаются до 3 августа.
Грантовая программа призвана помочь в создании новых предприятий, развитии уже действующего бизнеса, запуске новых товаров и услуг, а также создании новых рабочих мест. По мнению самоуправления, это позволит укрепить местную экономику и повысить уровень занятости.
Участвовать в конкурсе могут физические лица - реэмигранты, которые планируют начать предпринимательскую деятельность в Даугавпилсе, предприятия, основанные реэмигрантами, а также компании, создающие новые рабочие места и принимающие на работу реэмигрантов.
Размер финансирования одного проекта составляет от 8000 до 16 000 евро. Общий бюджет программы - 36 000 евро. Средства выделены Даугавпилсской думой при софинансировании Латгальского региона планирования в рамках конкурса по поддержке реэмиграции.
Подать заявку можно до 15:00 3 августа - лично в Департамент развития Даугавпилсской думы или в электронном виде, подписав документы защищенной электронной подписью.
Победителей конкурса планируется объявить до 4 сентября. Консультации по подготовке заявок можно получить в Департаменте развития Даугавпилсской думы.