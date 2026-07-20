Мужчина внезапно разлюбил пиво. Неожиданный симптом оказался признаком неизлечимого рака

При этом врачи подчеркивают, что потеря интереса к пиву сама по себе не считается характерным симптомом множественной миеломы. В случае Энди именно необычная перемена заставила его обратиться за медицинской помощью, благодаря чему заболевание удалось обнаружить. Сам мужчина теперь советует не игнорировать любые необъяснимые изменения в самочувствии. "Если вам кажется, что что-то изменилось и что-то не так, скорее всего, так оно и есть. Лучше провериться", - убежден Энди.