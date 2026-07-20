Мужчина внезапно разлюбил пиво. Неожиданный симптом оказался признаком неизлечимого рака
Житель Великобритании Энди Янг почти 20 лет не брал больничный и считал себя абсолютно здоровым. Но однажды произошло то, что сначала показалось ему странной мелочью: он неожиданно перестал получать удовольствие от любимого пива. Именно этот необычный симптом в итоге привел его к врачам и помог выявить тяжелое заболевание.
62-летний Энди Янг из Харпендена, недавно вышедший на пенсию, всегда любил пиво. Более того, домашнее пивоварение было одним из его главных увлечений. Незадолго до Рождества 2025 года мужчина почувствовал легкое недомогание, похожее на простуду или грипп. Однако он не придал этому особого значения, рассчитывая, что все пройдет само. Но затем произошло то, что действительно его насторожило, сообщает People.
По словам Энди, однажды вечером ему понадобилось почти три часа, чтобы допить всего один бокал пива.
"Я просто перестал получать удовольствие от вкуса. Выпить бокал стало настоящим усилием", - вспоминает он.
Именно эта неожиданная перемена заставила мужчину записаться на прием к врачу.
Первичные анализы показали, что у Энди плохо работают почки. Врачи рекомендовали ему пить больше воды, однако одновременно назначили дополнительные обследования, чтобы выяснить причину нарушений.
В течение следующих недель мужчина прошел электрокардиограмму, ультразвуковое исследование и биопсию костного мозга. В марте 2026 года врачи поставили окончательный диагноз - множественная миелома.
Это злокачественное заболевание развивается из плазматических клеток костного мозга. Современная медицина позволяет эффективно сдерживать болезнь, однако полностью вылечить ее пока невозможно. Чаще всего миелома диагностируется у мужчин старшего возраста.
Энди признается, что диагноз стал для него настоящим потрясением.
"Врач сказал: "У вас миелома. Это рак крови. Он поддается лечению, но неизлечим". Первой мыслью было: "Как сказать об этом близким?"", - рассказал британец.
Сам мужчина был уверен, что проблема связана исключительно с почками. Тем более всего двумя годами ранее он успешно прошел полное медицинское обследование и получил отличные результаты.
После нескольких недель химиотерапии состояние Энди начало улучшаться. Осенью ему предстоит трансплантация стволовых клеток, которая должна помочь добиться длительной ремиссии.
Любопытно, что одним из признаков положительного эффекта лечения стало... возвращение любви к пиву.
"Теперь я снова могу выпить бокал пива. Думаю, это означает, что химиотерапия помогает, а работа почек улучшается", - говорит он.
При этом врачи подчеркивают, что потеря интереса к пиву сама по себе не считается характерным симптомом множественной миеломы. В случае Энди именно необычная перемена заставила его обратиться за медицинской помощью, благодаря чему заболевание удалось обнаружить. Сам мужчина теперь советует не игнорировать любые необъяснимые изменения в самочувствии. "Если вам кажется, что что-то изменилось и что-то не так, скорее всего, так оно и есть. Лучше провериться", - убежден Энди.