Кир Стармер сделал последнее заявление в качестве премьер-министра Великобритании
Кир Стармер официально завершил работу на посту премьер-министра Великобритании, выступив с прощальной речью у резиденции на Даунинг-стрит. Политик заявил, что покидает должность с чувством гордости за проделанную работу и уверен, что страна стала сильнее, чем была два года назад.
Кир Стармер отметил, что завершает свой путь на посту главы правительства "с улыбкой и гордостью за все, что удалось достичь". По его словам, Великобритания сегодня стала более сильной и справедливой страной, чем в момент его прихода к власти.
В своем обращении бывший премьер подчеркнул, что его работа завершена, а преемнику достанется государство, которое лучше подготовлено к будущим вызовам. Он также поблагодарил коллег, сотрудников правительства и государственных служащих за совместную работу.
После выступления Стармер направился на встречу с королем Карлом III, чтобы официально оформить передачу полномочий. Новым премьер-министром Великобритании стал бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернэм, который возглавил правительство после победы в борьбе за лидерство в Лейбористской партии.
Кир Стармер занимал пост премьер-министра с июля 2024 года. Несмотря на уход, он заявил, что продолжит поддерживать своего преемника и пожелал новому правительству успехов в дальнейшей работе.