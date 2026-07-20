Ziedot.lv: жители и компании Латвии продолжают активно помогать Украине - за полгода пожертвовали 2 млн евро
Несмотря на то что пик общественной активности пришелся на начало войны, жители и компании Латвии продолжают регулярно поддерживать Украину. Только за первые шесть месяцев этого года удалось собрать 2 млн евро пожертвований.
Поддержка Украины со стороны жителей и предприятий Латвии за последние три года остается стабильной и значительной, хотя ее уже нельзя сравнить с массовым участием общества в первые месяцы войны. Об этом сообщила руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта. Она подчеркнула, что латвийское общество не забыло Украину.
"Мы, как приграничное государство, очень хорошо понимаем, насколько важно регулярно оказывать поддержку в пределах наших возможностей", - сказала Диманта.
За первые шесть месяцев этого года, включая гуманитарный груз, отправленный сегодня в Украину, через платформы Ziedot.lv и Stopify было пожертвовано 2 млн евро. По словам руководителя организации, это является существенной поддержкой.
Помощь Украине по-прежнему оказывается на основании запросов армейских подразделений. Все поступающие заявки проверяются, после чего в зависимости от объема доступных средств приобретаются необходимые товары, которые отправляются в Украину и передаются соответствующим воинским подразделениям.
Как уже сообщалось, сегодня утром из двора Ziedot.lv в Риге в Украину был отправлен гуманитарный груз общей стоимостью почти 160 000 евро. В состав отправки вошли 14 транспортных средств, а также различные товары для Вооруженных сил Украины, медиков и центров беспилотников. Среди них - легкие внедорожники для украинской армии, автоцистерна для перевозки бензина для подразделения Сил беспилотных систем Украины "Немезида", а также автомобиль скорой помощи для больницы в Киеве.
Кроме того, транспортом доставят генераторы, тактическое снаряжение для подразделения латвийского боевого медика Сармите Цируле, комплекты спутниковой связи Starlink, компьютеры и телевизоры для центров беспилотников, а также другие необходимые украинским защитникам и добровольцам товары.
Отправка стала возможной благодаря пожертвованиям жителей и предприятий Латвии, собранным через портал Ziedot.lv. Доставку гуманитарной помощи в Украину обеспечили 18 добровольцев Ziedot.lv и общества Bruņotava.
С момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года через портал Ziedot.lv можно делать пожертвования в поддержку Украины. Собранные средства ежемесячно направляются на закупку необходимых товаров для украинской армии и добровольцев.