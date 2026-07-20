Ziedot.lv: жители и компании Латвии продолжают активно помогать Украине - за полгода пожертвовали 2 млн евро

Как уже сообщалось, сегодня утром из двора Ziedot.lv в Риге в Украину был отправлен гуманитарный груз общей стоимостью почти 160 000 евро. В состав отправки вошли 14 транспортных средств, а также различные товары для Вооруженных сил Украины, медиков и центров беспилотников. Среди них - легкие внедорожники для украинской армии, автоцистерна для перевозки бензина для подразделения Сил беспилотных систем Украины "Немезида", а также автомобиль скорой помощи для больницы в Киеве.