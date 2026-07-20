Один из крупнейших дорожных проектов Латвии вступает в важную фазу

Интерес к проекту со стороны бизнеса оказался высоким. Во время информационных мероприятий, прошедших в Риге в прошлом году, представители Министерства сообщения и Latvijas Valsts ceļi представили потенциальным инвесторам технические, юридические и финансовые аспекты проекта. Встречи собрали более 60 участников, а интерес к строительству проявили компании из Латвии, Литвы, Польши, Нидерландов, Великобритании, Германии, Венгрии, Португалии и Люксембурга.