Один из крупнейших дорожных проектов Латвии вступает в важную фазу
В деле строительства Бауской окружной дороги сделан еще один шаг. На участие в конкурсе по реализации одного из крупнейших дорожных проектов Латвии в рамках государственно-частного партнерства заявились пять международных консорциумов и компаний.
На этап квалификационного отбора конкурса по проектированию, строительству и содержанию Бауской окружной дороги в рамках государственно-частного партнерства (PPP) поступили заявки от пяти претендентов. За право реализовать проект поборются консорциумы PA Bauska Infra, PA Fegda - Vianova, PA PRI Baltic Infra Consortium, PA SouthGate Infrastructure Partners, а также компания STRABAG Infrastructura Poludnie.
Теперь Latvijas Valsts ceļi проверит соответствие кандидатов требованиям конкурсной документации. Компании, успешно прошедшие квалификационный отбор, будут приглашены к следующему этапу закупки, на котором представят первоначальные предложения.
Проект Бауской окружной дороги является первым этапом масштабной реконструкции Бауского шоссе (A7) на участке от Кекавской окружной дороги до Бауски (Арце). В июне 2024 года Кабинет министров Латвии принял решение реализовать его по модели государственно-частного партнерства.
Весь проект разделен на два этапа. На первом планируется строительство Бауской окружной дороги, а на втором - Иецавской окружной дороги и нового участка трассы, который соединит ее с Кекавской окружной дорогой. Министерство сообщения поручило проведение процедуры государственно-частного партнерства компании Latvijas Valsts ceļi.
Интерес к проекту со стороны бизнеса оказался высоким. Во время информационных мероприятий, прошедших в Риге в прошлом году, представители Министерства сообщения и Latvijas Valsts ceļi представили потенциальным инвесторам технические, юридические и финансовые аспекты проекта. Встречи собрали более 60 участников, а интерес к строительству проявили компании из Латвии, Литвы, Польши, Нидерландов, Великобритании, Германии, Венгрии, Португалии и Люксембурга.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что реконструкция Рижской окружной дороги отложена как минимум до 2030 года.