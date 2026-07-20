Уже второй год будущие медсестры смогут получать стипендию в области сестринского дела
Чтобы поддержать будущих медсестер и поощрить молодых специалистов строить свою карьеру в Детской клинической университетской больнице, благодаря пожертвованию Фонда поддержки будущего, созданного Rietumu Banka, уже второй год будущие детские медсестры смогут получать стипендию в области сестринского дела.
В Rietumu Banka состоялось мероприятие, посвященное завершению первого года программы стипендий по сестринскому делу. Получательницы стипендий – студентки Латвийского университета и Рижского университета имени Страдиня, которые параллельно с учебой уже работают в Детской больнице, – вместе со своими наставниками, руководством больницы и организаторами программы подвели итоги проделанной работы и обсудили дальнейшие планы.
"Профессионализм, знания и человечность медсестер во время лечения детей в больнице имеют огромное значение. Именно медсестры каждый день находятся рядом с детьми и их семьями, обеспечивая не только профессиональный уход, но и чувство безопасности и поддержку. Поэтому мы очень рады, что программа стипендий по сестринскому делу продолжится и в следующем году. Это важное подтверждение того, что выбранная медсестрами профессия имеет большое значение и крайне необходима обществу. Кроме того, стипендии оказывают практическую поддержку во время учебы. От всей души благодарим Фонд поддержки будущего, созданный Rietumu Banka, за доверие и вклад в развитие специалистов, которые заботятся о здоровье детей", – отмечает председатель правления Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня.
"Мы рады продолжить программу стипендий по сестринскому делу и в этом году, поскольку верим, что поддержка будущих детских медсестер – это инвестиция в будущее всей системы детского здравоохранения. Нам приятно видеть результаты первого года работы программы: стипендии помогают молодым медсестрам получать ценный опыт, одновременно продолжая обучение. Большое спасибо Фонду Детской больницы за успешное сотрудничество в реализации этой инициативы! Мы приглашаем будущих детских медсестер воспользоваться этой возможностью и подать заявку на новую программу стипендий", – подчеркивает член правления Фонда поддержки будущего Елена Бурая.
"В Детской больнице мы высоко ценим инвестиции Фонда поддержки будущего в наших сотрудников и выбор будущих медсестер связать свою профессиональную деятельность с педиатрией. Работа с детьми требует не только знаний и навыков, но и большой эмпатии и душевного тепла. Программа стипендий по сестринскому делу является важной поддержкой для молодых медсестер, помогая им совмещать учебу и работу и одновременно укрепляя уверенность в выбранной профессии. Мы надеемся, что эта инициатива вдохновит еще больше молодых медсестер присоединиться к нашей команде и связать свою профессиональную деятельность именно с Детской больницей", – говорит председатель правления Детской больницы Валтс Аболс.
Программа стипендий была учреждена Фондом Детской больницы в 2025 году благодаря пожертвованию Фонда поддержки будущего. Ее цель – повысить престиж профессии детской медсестры и мотивировать молодых специалистов продолжать работу в больнице.
Каждая участница получила стипендию в размере 2000 евро на один учебный год, что помогает молодым медсестрам совмещать работу с учебой.