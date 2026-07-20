Уже второй год будущие медсестры смогут получать стипендию в области сестринского дела

"Профессионализм, знания и человечность медсестер во время лечения детей в больнице имеют огромное значение. Именно медсестры каждый день находятся рядом с детьми и их семьями, обеспечивая не только профессиональный уход, но и чувство безопасности и поддержку. Поэтому мы очень рады, что программа стипендий по сестринскому делу продолжится и в следующем году. Это важное подтверждение того, что выбранная медсестрами профессия имеет большое значение и крайне необходима обществу. Кроме того, стипендии оказывают практическую поддержку во время учебы. От всей души благодарим Фонд поддержки будущего, созданный Rietumu Banka, за доверие и вклад в развитие специалистов, которые заботятся о здоровье детей", – отмечает председатель правления Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня.