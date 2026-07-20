В Грузии мужчина сломал туристке нос - версии произошедшего обоих сильно отличаются. ВИДЕО

Именно это, по версии следствия, спровоцировало физическое столкновение, во время которого мужчина ударил иностранную гражданку. По словам адвоката, он пытался объяснить женщинам, что они сорвали свадьбу его брата. Женщина требовала говорить по-русски, в то время как тот просил ее говорить с ним по-грузински или по-английски, "потому что она — в его стране". После этого женщина стала еще агрессивнее, схватила грузина за горло и нанесла ему травму. Он же, по словам адвоката действовал в ​​целях самозащиты.