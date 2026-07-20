В Грузии мужчина сломал туристке нос - версии произошедшего обоих сильно отличаются. ВИДЕО
Обычный отдых в грузинском отеле закончился дракой, больницей и уголовным делом. Пострадавшие туристки и полиция Грузии рассказывают совершенно разные версии произошедшего, а видео конфликта уже набрало миллионы просмотров.
В грузинском регионе Кахетия произошел громкий инцидент с участием туристок и местного жителя, который перерос в уголовное дело. Мужчина ворвался в номер отдыхающих женщин и ударил одну из них в лицо. Пострадавшая получила перелом носа, а обстоятельства случившегося теперь расследует полиция.
Особое внимание к этой истории привлекло видео конфликта, опубликованное в социальных сетях подругой пострадавшей. Ролик, на котором запечатлен момент нападения, за короткое время собрал более 17 миллионов просмотров.
Tubylec napadł na młodą kobietę w hotelu Agarani Estate w Tbilisi, Gruzja, ponieważ mówiła po rosyjsku...— Tomek Niewęgłowski (@tomek525) July 19, 2026
Jak okazało się, kobieta jest Ukrainką mieszkająca w Rosji, ma złamany nos...
Nawet incydent w Gruzji to efekt syjonistycznej propagandy, byle tylko dorwać się do ruskich… pic.twitter.com/orEZNkwFhu
Позже в социальных сетях также распространилось несколько коротких видеороликов, на которых молодые женщины на балконе и гости свадьбы спорят друг с другом.
Версии произошедшего, которые озвучивают пострадавшие и МВД Грузии, существенно отличаются.
Версия туристок
По словам туристок, конфликт начался из-за того, что компания девушек разговаривала на русском языке на балконе своего номера в отеле Agarani Estate. Они утверждают, что один из гостей проходившей в гостинице свадьбы возмутился этим, выяснил, в каком номере остановились туристки, после чего пришел к ним.
На опубликованном видео слышно, как одна из женщин говорит мужчине: "Ты в моей комнате", на что тот отвечает: "А ты в моей стране". После этого туристка пытается вытолкнуть незваного гостя из номера, а он наносит ей сильный удар кулаком в лицо.
По словам подруги пострадавшей, женщина получила перелом носа, ей потребовалась медицинская помощь, после чего она дала показания полиции. Позже подруга заявила, что компания не собирается подробно комментировать произошедшее до окончания расследования, однако после его завершения намерена опубликовать полную запись конфликта с угрозами и оскорблениями, которые, по ее словам, звучали в адрес девушек.
Еще одна участница компании рассказала журналистам, что их балкон выходил на площадку, где проходила свадьба. После того как одна из девушек открыла бутылку шампанского, снизу им крикнули, что они якобы испортили оборудование диджея. Затем между сторонами произошла словесная перепалка, после которой мужчина поднялся в гостиничный номер.
Девушки уверены, что сотрудники гостиницы сообщили нападавшему номер комнаты, где они проживали. Впрочем, сама администрация отеля это категорически отрицает.
Версия МВД Грузии и адвоката
Грузинская полиция описывает произошедшее иначе. По данным МВД, конфликт начался после того, как иностранные гости с балкона своего номера оскорбляли участников свадьбы и облили водой музыкальное оборудование.
Адвокат обвиняемого в агрессии мужчины также присутствовал на свадьбе. Он рассказывает, что свадьба проходила на веранде первого этажа, в то время как гости находились на третьем этаже: "С третьего этажа молодые женщины начали кричать жениху и невесте: "Горько!". Люди обратили на это внимание. В ответ [туристки] разозлились и стали обливать [гостей] жидкостью и плеваться. Жидкость попала на музыкальное оборудование, и музыка остановилась".
Именно это, по версии следствия, спровоцировало физическое столкновение, во время которого мужчина ударил иностранную гражданку. По словам адвоката, он пытался объяснить женщинам, что они сорвали свадьбу его брата. Женщина требовала говорить по-русски, в то время как тот просил ее говорить с ним по-грузински или по-английски, "потому что она — в его стране". После этого женщина стала еще агрессивнее, схватила грузина за горло и нанесла ему травму. Он же, по словам адвоката действовал в целях самозащиты.
Подозреваемый уже задержан по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Если его вина будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.
Что говорит отель
Администрация Agarani Estate заявила, что произошедшее стало следствием действий отдельных гостей и не отражает позицию гостиницы. В отеле подчеркнули, что сотрудники не передавали никому информацию о номерах постояльцев и не принимали участия в конфликте.
После того как история получила широкий общественный резонанс, гостиница также осудила применение насилия. При этом в социальных сетях пользователи массово раскритиковали отель, а возможность оставлять комментарии под его публикациями впоследствии была ограничена.