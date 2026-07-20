В Латвии резко выросло число жалоб от потребителей. Из-за чего люди больше всего страдают?
Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) в первом полугодии этого года получил 4116 обращений, что на 50,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было получено 2732 обращения.
В учреждении отмечают, что рост числа обращений второй год подряд свидетельствует как о возрастающей осведомленности и заинтересованности потребителей в защите своих прав, так и о доступности цифровых решений для подачи жалоб.
Значительную часть обращений в этом году составили вопросы, связанные с правами авиапассажиров. Потребители жаловались на задержки и отмену рейсов, отказ в посадке, проблемы с багажом, а также на длительную невыплату компенсаций. Всего от авиапассажиров поступило 436 жалоб.
Количество жалоб на финансовые услуги и взыскание долгов удвоилось - с 243 обращений в первом полугодии прошлого года до 493 в этом году. В PTAC объясняют такой рост принятыми решениями по оценке платежеспособности потребителей.
В PTAC подчеркивают, что по-прежнему актуальными остаются проблемы в сфере услуг автостоянок. Несмотря на подписанный 10 ноября 2025 года меморандум с представителями отрасли, центр продолжает получать большое количество жалоб на начисление штрафов и передачу этих требований коллекторам. Всего на операторов автостоянок поступило 237 жалоб.
Также увеличилось число жалоб, связанных с покупкой новых и подержанных автомобилей. Чаще всего потребители жалуются на техническое состояние транспортных средств, скрытые дефекты, неполную или вводящую в заблуждение информацию об истории автомобиля, а также на сложности с привлечением продавцов к ответственности после покупки.
В первом полугодии этого года финансовые убытки потребителям причинили и продавцы мебели - товары не были доставлены, а деньги покупателям не возвращались. Аналогичные проблемы возникли и с организаторами концертов: несколько мероприятий были отменены, однако средства за билеты потребителям так и не вернули.
Помимо официальных обращений, PTAC также отмечает рост числа жалоб в социальных сетях на рекламу алкогольной продукции, табачных изделий и пищевых добавок.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что PTAC проверил, действительно ли латвийские магазины снизили цены на еду после уменьшения налога.