В Латвии резко выросло число жалоб от потребителей. Из-за чего люди больше всего страдают?

В первом полугодии этого года финансовые убытки потребителям причинили и продавцы мебели - товары не были доставлены, а деньги покупателям не возвращались. Аналогичные проблемы возникли и с организаторами концертов: несколько мероприятий были отменены, однако средства за билеты потребителям так и не вернули.