В Латвии резко выросло число жалоб от потребителей. Из-за чего люди больше всего страдают?
Фото: LETA
Много жалоб поступает от авиапассажиров.
В Латвии

В Латвии резко выросло число жалоб от потребителей. Из-за чего люди больше всего страдают?

Отдел информации

Otkrito.lv

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Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) в первом полугодии этого года получил 4116 обращений, что на 50,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было получено 2732 обращения.

В учреждении отмечают, что рост числа обращений второй год подряд свидетельствует как о возрастающей осведомленности и заинтересованности потребителей в защите своих прав, так и о доступности цифровых решений для подачи жалоб.

Значительную часть обращений в этом году составили вопросы, связанные с правами авиапассажиров. Потребители жаловались на задержки и отмену рейсов, отказ в посадке, проблемы с багажом, а также на длительную невыплату компенсаций. Всего от авиапассажиров поступило 436 жалоб.

Количество жалоб на финансовые услуги и взыскание долгов удвоилось - с 243 обращений в первом полугодии прошлого года до 493 в этом году. В PTAC объясняют такой рост принятыми решениями по оценке платежеспособности потребителей.

В PTAC подчеркивают, что по-прежнему актуальными остаются проблемы в сфере услуг автостоянок. Несмотря на подписанный 10 ноября 2025 года меморандум с представителями отрасли, центр продолжает получать большое количество жалоб на начисление штрафов и передачу этих требований коллекторам. Всего на операторов автостоянок поступило 237 жалоб.

Также увеличилось число жалоб, связанных с покупкой новых и подержанных автомобилей. Чаще всего потребители жалуются на техническое состояние транспортных средств, скрытые дефекты, неполную или вводящую в заблуждение информацию об истории автомобиля, а также на сложности с привлечением продавцов к ответственности после покупки.

В первом полугодии этого года финансовые убытки потребителям причинили и продавцы мебели - товары не были доставлены, а деньги покупателям не возвращались. Аналогичные проблемы возникли и с организаторами концертов: несколько мероприятий были отменены, однако средства за билеты потребителям так и не вернули.

Помимо официальных обращений, PTAC также отмечает рост числа жалоб в социальных сетях на рекламу алкогольной продукции, табачных изделий и пищевых добавок.

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