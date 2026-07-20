Несмотря на предостережения отец взял 11-летнего сына покорять Эльбрус - ребенок сорвался и погиб

По предварительной информации, отец и сын уже достигли цели и начали спуск. Именно тогда произошел несчастный случай. По одной из версий, у них оборвался страховочный трос, после чего оба сорвались вниз. По другой информации, во время маршрута мальчик подвернул ногу, схватился за закрепленный трос, который не выдержал нагрузки и оборвался.