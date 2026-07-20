Несмотря на предостережения отец взял 11-летнего сына покорять Эльбрус - ребенок сорвался и погиб
В России во время восхождения на Эльбрус (высота более 5600 метров) погиб 11-летний мальчик, а его отец с тяжелыми травмами был вынужден провести ночь рядом с телом сына в ожидании спасателей.
На Эльбрусе произошло ЧП, унесшее жизнь 11-летнего мальчика. Во время восхождения на восточную вершину горы ребенок и его 40-летний отец сорвались со склона. Школьник погиб на месте, а мужчина получил множественные тяжелые травмы и всю ночь ждал помощи рядом с телом сына.
По данным спасательных служб, туристов обнаружили на высоте около 4200 метров. Однако из-за наступления темноты и сложных погодных условий эвакуацию пришлось отложить до утра. Всю ночь пострадавший отец провел рядом с погибшим ребенком.
На Эльбрусе насмерть разбился 11-летний мальчик. На восхождение его повёл отец— SVTV NEWS (@svtv_news) July 19, 2026
Об этом сообщает следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии. Уточняется, что в восхождении участвовали отец и сын 1986 и 2015 годов рождения.
Сорвавшись, мужчина получил множественные травмы и… pic.twitter.com/V0WEBInk5i
Утром к месту происшествия направили группу из 12 спасателей. Мужчину эвакуировали и передали медикам, а тело мальчика спустили с горы. Поисково-спасательная операция завершилась, сейчас специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.
По предварительной информации, отец и сын уже достигли цели и начали спуск. Именно тогда произошел несчастный случай. По одной из версий, у них оборвался страховочный трос, после чего оба сорвались вниз. По другой информации, во время маршрута мальчик подвернул ногу, схватился за закрепленный трос, который не выдержал нагрузки и оборвался.
В результате падения ребенок получил смертельные травмы. Его отец выжил, однако сломал обе ноги, получил переломы ребер и другие тяжелые повреждения. Позже стало известно, что маршрут восхождения не был зарегистрирован в спасательных службах, как это рекомендуется для подобных походов. По словам специалистов, официально 11-летнему ребенку просто не разрешили бы такое восхождение.
Пострадавшего альпиниста с телом его 11-летнего сына спасатели эвакуировали с Эльбруса. pic.twitter.com/DcCdziVKEF— Ateo Breaking (@AteoBreaking) July 20, 2026
При этом, по информации российских СМИ, это была уже вторая попытка семьи покорить Эльбрус. Год назад отец также поднимался на гору вместе с сыном, однако тогда восхождение пришлось прервать всего за несколько сотен метров до вершины из-за ухудшения самочувствия ребенка и неблагоприятной погоды. Несмотря на это, мужчина решил повторить попытку.
Сообщается также, что для нового восхождения был выбран восточный маршрут, который считается одним из самых сложных на Эльбрусе и требует серьезной подготовки. По данным СМИ, во время подъема другие туристы предупреждали мужчину об опасности дальнейшего движения, однако он решил продолжить путь. Окончательные причины происшествия будут установлены после завершения проверки и анализа всех обстоятельств трагедии.