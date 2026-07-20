За поездки домой на служебной машине чиновник Рижской думы заплатит крупный штраф

После того как информация о нарушениях стала известна, Баламовскис принял решение уйти в отставку с поста директора департамента. Сам чиновник признал, что действительно использовал служебный автомобиль для поездок домой после работы и не внес соответствующие отметки в документы учета маршрутов. Он также подчеркнул, что нарушения произошли в период повышенной нагрузки, когда департамент одновременно занимался подготовкой муниципального бюджета, реализацией перехода на Единую школу и планированием реорганизации школьной сети. По его словам, в это время ему регулярно приходилось выполнять служебные обязанности за пределами установленного рабочего времени.