За поездки домой на служебной машине чиновник Рижской думы заплатит крупный штраф
Использование служебного автомобиля для поездок домой обернулось для высокопоставленного чиновника Рижской думы наказанием - ему назначили штраф и запретили занимать государственные должности. На один год.
Прокуратура Латвии завершила уголовное дело в отношении бывшего директора Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивара Баламовскиса. За нарушения, связанные с использованием служебного автомобиля, чиновнику назначен штраф в размере 7800 евро, а также запрещено в течение одного года занимать должности государственного должностного лица.
Как сообщили в прокуратуре, Баламовскис был обвинен в подделке документов из корыстных побуждений и использовании поддельных документов. Следствие установило, что в один из дней ноября и в восемь дней декабря 2025 года после окончания рабочего дня чиновник использовал служебный автомобиль, выделенный ему для выполнения должностных обязанностей, в личных целях - чтобы добраться домой.
Чтобы скрыть использование машины не по назначению и избежать личных расходов на транспорт и топливо, а также скрыть парковку автомобиля в непредусмотренном месте, он вносил в путевые листы ложные сведения. В документах указывалось, что автомобиль завершал маршрут на служебной парковке, хотя фактически это не соответствовало действительности. При этом прокуратура подчеркнула, что материального ущерба самоуправлению причинено не было.
Уголовное производство было завершено в начале июля вынесением прокурорского предписания о наказании без передачи дела в суд. Согласно Уголовному закону Латвии, за подобные преступления может грозить лишение свободы на срок до четырех лет, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф с запретом занимать определенные должности на срок до пяти лет.
После того как информация о нарушениях стала известна, Баламовскис принял решение уйти в отставку с поста директора департамента. Сам чиновник признал, что действительно использовал служебный автомобиль для поездок домой после работы и не внес соответствующие отметки в документы учета маршрутов. Он также подчеркнул, что нарушения произошли в период повышенной нагрузки, когда департамент одновременно занимался подготовкой муниципального бюджета, реализацией перехода на Единую школу и планированием реорганизации школьной сети. По его словам, в это время ему регулярно приходилось выполнять служебные обязанности за пределами установленного рабочего времени.
Баламовскис признал допущенные нарушения и заявил, что полностью берет на себя ответственность за свои действия.