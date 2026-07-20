Россия нанесла ракетный удар по гражданскому судну у Одессы: погибли 10 человек
Российские войска нанесли ракетный удар по гражданскому судну Golden Leo в Черном море недалеко от Одессы. В результате атаки погибли десять человек, включая девять членов экипажа и украинского лоцмана. Киев заявляет, что судно перевозило груз кукурузы и выполняло обычный коммерческий рейс.
Девять погибших были членами экипажа, еще один - украинским лоцманом, сопровождавшим судно. На борту находились 17 моряков - граждане Сирии и Индии, а также сотрудник украинской портовой администрации.
Восемь человек удалось спасти. По первоначальным данным, двое из них получили ранения.
Судно атаковало сразу три ракеты
По информации Военно-морских сил Украины, российские войска выпустили по Golden Leo три крылатые ракеты типа Х-59 или Х-69. Одна из них попала в надстройку с правого борта, после чего на судне начался пожар.
Сначала украинские власти сообщали о шести погибших и четырех пропавших без вести. Позднее, после завершения поисковых работ, Администрация морских портов Украины подтвердила гибель всех пропавших моряков. Таким образом, окончательное число жертв достигло десяти.
Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что судно покинуло украинский порт после загрузки кукурузы. Украинские власти подчеркивают, что Golden Leo выполняло обычный коммерческий рейс и перевозило гражданский груз.
Что известно о Golden Leo
Golden Leo - грузовое судно, построенное в 1998 году. Оно ходило под флагом Гвинеи-Бисау и принадлежало компании, связанной с Турцией.
Длина судна составляет около 101 метра, ширина - более 18 метров. Его дедвейт, то есть максимальная масса перевозимого груза, топлива и запасов, составляет около 7,3 тысячи тонн.
Согласно данным систем отслеживания морского движения, до атаки судно находилось в Черном море. Последний автоматический сигнал был зафиксирован в начале июля, когда Golden Leo следовало в направлении румынского порта Сулина.
Украина назвала удар атакой на гражданское судоходство
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал произошедшее продолжением российской кампании против украинской портовой инфраструктуры и международного судоходства.
Украинские военные также заявили, что удар по гражданскому судну является нарушением норм международного гуманитарного права. Российская сторона к моменту публикации сообщения атаку на Golden Leo публично не комментировала.
За несколько дней до этого российские войска усилили удары по портам Одесской и Николаевской областей. В результате атак были повреждены портовые объекты и несколько иностранных торговых судов, а среди моряков и портовых работников были погибшие и раненые.
Украинские власти считают, что удары по портам и грузовым судам направлены на срыв морского экспорта, прежде всего поставок зерна. Черноморские маршруты остаются одним из ключевых каналов вывоза украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.