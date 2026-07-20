В Подмосковье вспыхнули пожары после атаки украинских дронов: повреждены склады и нефтебаза. ВИДЕО
В ночь на понедельник Украина провела один из самых масштабных налетов беспилотников на Московскую область с начала войны. По данным российских властей, в сторону Москвы были направлены более 400 дронов.
Украина в ночь на понедельник осуществила один из крупнейших ударов беспилотниками по Московской области с начала войны, направив в сторону российской столицы более 400 дронов. Атака была нацелена на логистические центры и нефтебазу. По информации украинских мониторинговых каналов и российских СМИ, дроны типа FP-1 поразили один из крупнейших логистических центров Wildberries в деревне Коледино недалеко от Подольска. Это уже вторая атака на склады Wildberries за последние три дня.
Московская область, Коледино – один из ключевых логистических хабов террористов Wildberries в Коледино – под санкциями СБС!— восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) July 20, 2026
Слава Украине 🇺🇦 pic.twitter.com/My7HzAY1kG
Российское издание "Астра" опубликовало проверенные видеозаписи, на которых видны как минимум два крупных пожара и густые клубы черного дыма, поднимающиеся над логистическим центром. В Wildberries отрицали, что склад получил повреждения, однако сообщили, что здание было эвакуировано из соображений безопасности. "Все сотрудники, находившиеся на объекте, организованно покинули здание", - говорится в заявлении компании, опубликованном прокремлевским Telegram-каналом "Два Майора".
УКРАИНЦЫ "ВЫНОСЯТ" ПОДМОСКОВНУЮ ЛОГИСТИКУ. МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ МАССОВЫЙ ИСХОД ЖИТЕЛЕЙ ИЗ МОСКВЫ. ГОЛОД - НЕ ТЁТКА.— Михаил Квартерников (@MKvarkm) July 20, 2026
Также, если мы не путаем, удар наносится и по второму складу (где и как удар требуется в уточнении)
Безпилотники уразили логистический комплекс Wildberrys в Коледино… pic.twitter.com/y96hxFiUme
Сообщается также, что в результате атаки пострадала нефтебаза в Подольске, а также крупный логистический комплекс в индустриальном парке "Южные Ворота" возле Домодедово. По данным "Астра", в Московской области зафиксировано как минимум пять отдельных объектов, охваченных огнем.
Один из дронов попал в многоквартирный дом в Домодедово. По информации СМИ, в больницу были доставлены шесть человек, в том числе трое иностранных граждан, получивших ранения различной степени тяжести в результате взрыва.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в Telegram, что атаку отражали системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. "В течение ночи силы ПВО и системы РЭБ отразили атаку беспилотников на Московскую область. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском районе", - написал Воробьев.
По его словам, в результате атаки были ранены два человека, а в нескольких местах загорелись и получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в период с 20:30 воскресенья до 05:00 понедельника в сторону Московской области было запущено более 400 "вражеских дронов". Он отметил, что большинство беспилотников было нейтрализовано на значительном расстоянии от столицы, в том числе 85 были уничтожены при приближении к Москве.
Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую ночь системы ПВО сбили в общей сложности 381 украинский беспилотник над российскими регионами, а также над Черным и Азовским морями. Независимо подтвердить данные российских официальных лиц о масштабах атаки и нанесенном ущербе пока не удалось.
Ранее сообщалось, что в субботу Украина уже провела один из крупнейших ударов по Московской области с начала войны. В результате той волны атак, по данным российских источников, погибли семь сотрудников склада Wildberries, еще десятки людей получили ранения. "Указанные здания агрессор использовал для поставок компонентов для производства дронов и навигационного оборудования", - заявил Владимир Зеленский после атак.
В ходе другого удара на территории Московской области также произошел пожар на нефтебазе.