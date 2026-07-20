В Подмосковье вспыхнули пожары после атаки украинских дронов: повреждены склады и нефтебаза. ВИДЕО

Украина в ночь на понедельник осуществила один из крупнейших ударов беспилотниками по Московской области с начала войны, направив в сторону российской столицы более 400 дронов. Атака была нацелена на логистические центры и нефтебазу. По информации украинских мониторинговых каналов и российских СМИ, дроны типа FP-1 поразили один из крупнейших логистических центров Wildberries в деревне Коледино недалеко от Подольска. Это уже вторая атака на склады Wildberries за последние три дня.