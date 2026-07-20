В Латвии значительное число людей по-прежнему живут в бедности
Фото: LETA
В Латвии не сокращается число нуждающихся.
В Латвии

В Латвии значительное число людей по-прежнему живут в бедности

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Несмотря на стабильную экономическую ситуацию, десятки тысяч жителей Латвии продолжают жить с официальным статусом малоимущих или малообеспеченных.

По состоянию на конец мая в Латвии статус малоимущего лица имели 42 011 жителей. Это столько же, сколько месяцем ранее, свидетельствует информация, обобщенная Министерством благосостояния.

В то же время на конец мая этого года в стране насчитывалось 18 085 человек, которым был присвоен статус малообеспеченного лица. По сравнению с концом апреля их число также не изменилось.

Порог доходов для признания домохозяйства малоимущим устанавливается на уровне 50% медианного дохода. В 2026 году порог дохода для первой или единственной персоны в домохозяйстве составляет 425 евро, для каждой последующей персоны - 298 евро.

В свою очередь, порог доходов для признания домохозяйства малообеспеченным каждое самоуправление вправе устанавливать самостоятельно. Он не может превышать 80% медианного дохода и не может быть ниже порога, установленного для малоимущих домохозяйств.

Максимальный размер порога доходов для получения статуса малообеспеченного домохозяйства в 2026 году составляет 680 евро для первой или единственной персоны в домохозяйстве и 476 евро - для каждой последующей.

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Министерство благосостояния

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