В Латвии значительное число людей по-прежнему живут в бедности
Несмотря на стабильную экономическую ситуацию, десятки тысяч жителей Латвии продолжают жить с официальным статусом малоимущих или малообеспеченных.
По состоянию на конец мая в Латвии статус малоимущего лица имели 42 011 жителей. Это столько же, сколько месяцем ранее, свидетельствует информация, обобщенная Министерством благосостояния.
В то же время на конец мая этого года в стране насчитывалось 18 085 человек, которым был присвоен статус малообеспеченного лица. По сравнению с концом апреля их число также не изменилось.
Порог доходов для признания домохозяйства малоимущим устанавливается на уровне 50% медианного дохода. В 2026 году порог дохода для первой или единственной персоны в домохозяйстве составляет 425 евро, для каждой последующей персоны - 298 евро.
В свою очередь, порог доходов для признания домохозяйства малообеспеченным каждое самоуправление вправе устанавливать самостоятельно. Он не может превышать 80% медианного дохода и не может быть ниже порога, установленного для малоимущих домохозяйств.
Максимальный размер порога доходов для получения статуса малообеспеченного домохозяйства в 2026 году составляет 680 евро для первой или единственной персоны в домохозяйстве и 476 евро - для каждой последующей.