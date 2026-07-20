The Washington Post: гибель американских военных приблизила США к войне с Ираном

Вместе с тем собеседники The Washington Post отмечают, что дальнейшая эскалация может столкнуться с серьезными трудностями. Среди них - сокращающиеся запасы средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а также ограниченные возможности по оперативной переброске дополнительных войск и авиации на Ближний Восток из-за уже понесенных боевых потерь и повреждений техники.