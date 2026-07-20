The Washington Post: гибель американских военных приблизила США к войне с Ираном
США оказались на грани полномасштабной войны с Ираном после гибели американских военнослужащих в Ираке и Иордании. По данным The Washington Post, Пентагон уже усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке, а израильская разведка предупреждает о возможной подготовке Ираном удара по Израилю.
По данным издания, Пентагон уже начал наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке. В регион перебрасываются дополнительные боевые самолеты и воздушные топливозаправщики, что свидетельствует о подготовке к возможному расширению военной операции.
Вместе с тем собеседники The Washington Post отмечают, что дальнейшая эскалация может столкнуться с серьезными трудностями. Среди них - сокращающиеся запасы средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а также ограниченные возможности по оперативной переброске дополнительных войск и авиации на Ближний Восток из-за уже понесенных боевых потерь и повреждений техники.
Одновременно растет напряженность вокруг Израиля. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники в израильских спецслужбах, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, по оценке разведки, может отдать приказ о нанесении удара по Израилю.