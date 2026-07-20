В популярном аквапарке Эстонии обрушился крупный фрагмент штукатурки
Фото: Shutterstock
В эстонском аквапарке с конструкции водных горок обрушилась штукатурка.
В мире

В популярном аквапарке Эстонии обрушился крупный фрагмент штукатурки

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В эстонском аквапарке Tervise Paradiis вечером в субботу обрушился фрагмент штукатурки. Отделочный слой, обновленный в прошлом году, отделился от конструкции между водными горками. В момент происшествия внизу никого не было, пострадавших нет.

По словам очевидца, крупный кусок штукатурки упал около 19:00. Сотрудники огородили место происшествия лентой, при этом аквапарк продолжил принимать посетителей, сообщает Delfi.lv.

Член правления группы Tervis Spaa Хейго Варе сообщил, что персонал сразу закрыл опасный участок и приостановил работу горок. Они не будут доступны посетителям как минимум в течение двух дней.

За это время специалисты должны удалить оставшиеся отслоившиеся части штукатурки, провести ремонт и проверить безопасность конструкции. Возобновить работу горок планируется только после завершения всех необходимых процедур.

По словам Варе, в аквапарке регулярно проверяют техническое состояние оборудования и конструкций. Остальные зоны комплекса после инцидента продолжили работать в обычном режиме.

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