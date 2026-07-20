Валайнис признал: завершить Rail Baltica до Эстонии к 2030 году вряд ли удастся
Фото: LETA
Rail Baltica подорожала до миллиардов евро, а сроки завершения вновь отодвигаются.
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Валайнис признал: завершить Rail Baltica до Эстонии к 2030 году вряд ли удастся

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Завершить строительство Rail Baltica до Эстонии к 2030 году, вероятнее всего, не удастся, признал министр экономики Виктор Валайнис. В правительстве считают, что теперь необходимо как можно скорее запустить движение поездов, сократить расходы и показать ощутимый результат проекта.

Министр экономики Виктор Валайнис в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" подчеркнул, что необходимо найти функциональное решение, которое позволит как можно скорее запустить движение поездов и продемонстрировать ощутимый результат реализации проекта.

По словам министра, также необходимо четко понимать, как будут сокращены расходы на Rail Baltica.

"В этом вопросе ответы должны быть гораздо яснее и появиться как можно скорее", - заявил Валайнис.

Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс в интервью агентству LETA заявил, что о завершении проекта к 2030 году можно забыть. По его мнению, самый ранний срок, когда это может произойти в Латвии, - 2035 год.

Министр финансов Марис Кучинскис также признал, что в случае с Rail Baltica уже никто не верит в возможность завершения проекта к 2030 году.

Как сообщалось ранее, согласно последней оценке, стоимость первого этапа строительства Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро. На долю Латвии приходится 5,5 млрд евро, однако с учетом индексации эта сумма может вырасти до 6 млрд евро. Общая стоимость проекта в странах Балтии, согласно анализу затрат и выгод, может составить 23,8 млрд евро.

Для сравнения, в предыдущем анализе, проведенном в 2017 году, общая стоимость реализации проекта оценивалась в 5,8 млрд евро.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы и Польши. Она должна соединить страны Балтии с другими государствами Европы.

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