В центре Риги пройдет ежегодный пикет в защиту обучения на русском языке
Фото: LETA
У здания Сейма пройдет пикет против перехода школ на латышский язык.
В Латвии

В центре Риги пройдет ежегодный пикет в защиту обучения на русском языке

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Ассоциация поддержки школ с русским языком обучения в Латвии 28 августа в 17:00 проведет у здания Сейма ежегодный пикет. Участники выступят против перехода на обучение на латышском языке и потребуют обеспечить возможность учиться также на русском.

Как сообщил агентству LETA председатель правления ассоциации, бывший депутат Сейма и нынешний кандидат в депутаты от "Центра согласия" Игорь Пименов, организация считает, что язык обучения ребенка должно определять не только государство, но и его семья.

Ассоциация добивается принятия нового закона "О школах национальных меньшинств", согласно которому школьные советы могли бы самостоятельно устанавливать долю использования родного языка в учебном процессе. По мнению организации, такие изменения необходимы, поскольку "мы хотим жить в дружественном государстве".

"Общее школьное образование преимущественно на родном языке создает важнейшую предпосылку для сохранения идентичности и возможности полноценно передавать свою культурную и этническую принадлежность следующему поколению", - заявил Пименов.

По его словам, 37% жителей Латвии разговаривают дома на русском языке.

"Есть основания требовать, чтобы государство за счет уплачиваемых ими налогов обеспечивало обучение на языке, на котором они воспитывают своих детей и внуков", - считает Пименов.

Ассоциация проводила подобные пикеты перед началом учебного года и ранее. Например, в прошлом году в акции приняли участие около 50 человек.

Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке провела пикет у здания Сейма против отказа от преподавания на русском языке в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Пикет у Сейма против отказа от преподавания на русском языке (30.08.24)

Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке провела пикет у здания Сейма против отказа от преподавания на ...

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