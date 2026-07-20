В центре Риги пройдет ежегодный пикет в защиту обучения на русском языке
Ассоциация поддержки школ с русским языком обучения в Латвии 28 августа в 17:00 проведет у здания Сейма ежегодный пикет. Участники выступят против перехода на обучение на латышском языке и потребуют обеспечить возможность учиться также на русском.
Как сообщил агентству LETA председатель правления ассоциации, бывший депутат Сейма и нынешний кандидат в депутаты от "Центра согласия" Игорь Пименов, организация считает, что язык обучения ребенка должно определять не только государство, но и его семья.
Ассоциация добивается принятия нового закона "О школах национальных меньшинств", согласно которому школьные советы могли бы самостоятельно устанавливать долю использования родного языка в учебном процессе. По мнению организации, такие изменения необходимы, поскольку "мы хотим жить в дружественном государстве".
"Общее школьное образование преимущественно на родном языке создает важнейшую предпосылку для сохранения идентичности и возможности полноценно передавать свою культурную и этническую принадлежность следующему поколению", - заявил Пименов.
По его словам, 37% жителей Латвии разговаривают дома на русском языке.
"Есть основания требовать, чтобы государство за счет уплачиваемых ими налогов обеспечивало обучение на языке, на котором они воспитывают своих детей и внуков", - считает Пименов.
Ассоциация проводила подобные пикеты перед началом учебного года и ранее. Например, в прошлом году в акции приняли участие около 50 человек.
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