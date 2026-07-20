Во второй половине дня в Риге ожидаются сильный дождь и гроза
В понедельник к Латвии с юга приблизится циклон, который принесет сильные ливни и грозы. В Курземе и Северном Видземе объявлено оранжевое предупреждение, возможны подтопления, повреждения дорог и перебои с электричеством.
Небо затянет облаками. Ветер преимущественно будет слабым, однако на побережье Северной Курземе порывы северо-восточного ветра могут достигать 16 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит от +17 градусов на юге Курземе до +25 градусов местами в Латгале и на востоке Видземе.
В Риге небо будет облачным, во второй половине дня временами ожидается дождь, возможны сильный ливень и гроза. При слабом восточном и северо-восточном ветре температура воздуха до начала дождя достигнет +22 градусов.
С юга к Латвии приближается циклон. Атмосферное давление составит 1010-1013 гектопаскалей на уровне моря.
Из-за ожидаемых очень сильных дождей Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Курземе и Северном Видземе оранжевое предупреждение. Оно будет действовать с 11:00 до полуночи.
Ответственные службы предупреждают, что интенсивные осадки могут привести к затоплению низин и пойм рек, перегрузке ливневой канализации, размыву дорог и другим повреждениям инфраструктуры. Движение может быть затруднено из-за плохой видимости и аквапланирования. На отдельных территориях возможны перебои с электричеством, водоснабжением и связью.
Жителей призывают следить за актуальной информацией на сайте bridinajumi.meteo.lv, выполнять указания ответственных служб, а при возникновении опасных для жизни или здоровья ситуаций звонить по единому номеру экстренной помощи 112.