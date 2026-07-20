Во второй половине дня в Риге ожидаются сильный дождь и гроза

Ответственные службы предупреждают, что интенсивные осадки могут привести к затоплению низин и пойм рек, перегрузке ливневой канализации, размыву дорог и другим повреждениям инфраструктуры. Движение может быть затруднено из-за плохой видимости и аквапланирования. На отдельных территориях возможны перебои с электричеством, водоснабжением и связью.