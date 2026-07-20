"Лень или экономия?" Латвийцы горячо спорят из-за продажи вареной картошки в магазине
Фотография обычной магазинной витрины с вареной картошкой и свеклой неожиданно вызвала споры в латвийских соцсетях. Одни назвали такую продукцию символом человеческой лени, другие уверены - это экономит время, силы и даже деньги.
На первый взгляд, обычная витрина магазина с вареным картофелем и свеклой не выглядит чем-то необычным. Однако именно такая фотография стала причиной оживленной дискуссии в социальных сетях. Автор публикации с удивлением отреагировала на ассортимент магазина, написав: "Я и сама ленивая, но вареная картошка и свекла? Нет уж! Может, тогда где-то уже и салаты, нарезанные кубиками, продаются?"
Пост быстро набрал множество комментариев, причем мнения пользователей разделились. Часть комментаторов призналась, что давно покупают готовые овощи и не видят в этом ничего странного.
"Я всегда покупаю вареную свеклу. Так получается дешевле, чем варить ее дома два часа", - написала одна из пользовательниц.
Другие отметили, что готовая продукция позволяет экономить не только время, но и электроэнергию. "В Германии давно продают вареную картошку - и в банках, и в вакуумной упаковке. Людям очень нравится такая идея, потому что это помогает экономить электричество", - поделилась своим опытом одна из участниц обсуждения.
Многие рассказали, что регулярно покупают уже очищенную, вареную или натертую свеклу для салатов. "Самая лучшая свекла - уже вареная, очищенная и натертая. Именно такую я и покупаю", - призналась одна из женщин. Еще одна пользовательница добавила: "Продаются и нарезанные, и натертые свекла, картошка и другие овощи. Это уже давно не новинка."
Некоторые вспомнили, что раньше сами смеялись над подобными товарами, но со временем изменили свое мнение. "Когда-то увидела очищенный картофель в вакуумной упаковке и думала: кто вообще это покупает? А потом однажды после тяжелого дня сама долго стояла возле этих пакетов и размышляла, насколько ленивой могу сегодня себе позволить быть", - с юмором рассказала комментатор.
Многие также подчеркнули, что покупают готовые овощи вовсе не из-за лени. "Мне нравится, что есть такая возможность. И совсем не потому, что мне лень", - написала одна из комментаторов.