"Лень или экономия?" Латвийцы горячо спорят из-за продажи вареной картошки в магазине

Некоторые вспомнили, что раньше сами смеялись над подобными товарами, но со временем изменили свое мнение. "Когда-то увидела очищенный картофель в вакуумной упаковке и думала: кто вообще это покупает? А потом однажды после тяжелого дня сама долго стояла возле этих пакетов и размышляла, насколько ленивой могу сегодня себе позволить быть", - с юмором рассказала комментатор.