Эксперт CSDD назвал главную причину гибели людей на дорогах Латвии

К другим факторам, влияющим на возникновение аварий, относятся вождение в нетрезвом состоянии или под воздействием других опьяняющих веществ, а также непристегнутые ремни безопасности, что особенно актуально в последнее время. Многие водители пристегивают ремни безопасности за спиной, чтобы автомобиль не сигнализировал об их непристегнутости, - и это становится роковой ошибкой. "В 2025 году из машины выбросило 20 человек – они, по сути, погибли из-за того, что их выбросило", – говорит эксперт, что приводит к выводу: если бы пассажир остался в автомобиле после столкновения, он бы выжил.