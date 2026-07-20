Эксперт CSDD назвал главную причину гибели людей на дорогах Латвии
За последние пару недель семь человек погибли в авариях, а расследования показывают: главной причиной смертельных ДТП в Латвии по-прежнему остается превышенная скорость. Но есть и другие факторы.
По словам руководителя проекта по исследованию тяжелых дорожно-транспортных происшествий Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), эксперта по безопасности движения Оскара Ирбитиса, водители в Латвии постепенно становятся более ответственными и все чаще задумываются о безопасности - как собственной, так и других участников движения. Однако новости о смертельных авариях продолжают регулярно появляться, а основным фактором трагедий остается неправильно выбранная скорость.
Ярким примером стала авария на Таллинском шоссе, произошедшая 11 июля. Легковой автомобиль BMW столкнулся с грузовым фургоном, в результате чего погибли четыре человека. По предварительным данным, машина под управлением гражданина Финляндии и Турции двигалась со скоростью свыше 150 км/ч. Потеряв управление, автомобиль боком выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с фургоном. В результате погибли водитель BMW, двое его пассажиров и водитель грузового автомобиля.
"Автомобили получили колоссальные повреждения. Конструкция машин практически полностью разрушена, а сами автомобили буквально развалились на части. Кроме того, на дороге остались очень длинные следы бокового заноса, поэтому можно однозначно говорить, что скорость стала ключевой причиной этой аварии", - отметил Ирбитис.
Эксперт обратил внимание, что разбившийся BMW был сравнительно новым автомобилем, оснащенным современными электронными системами помощи водителю. Однако даже самые современные технологии не способны компенсировать чрезмерную самоуверенность и безответственное поведение человека за рулем.
Рассказывая о проекте CSDD по исследованию тяжелых ДТП, Ирбитис подчеркнул, что работа продолжается и не завершена - завершены лишь отдельные этапы исследования. "Мы уже получили достаточно полное представление о ситуации за 2025 год. Мы анализируем все факторы, которые повлияли на возникновение аварий. Уже изучено большое количество тяжелых ДТП. В первую очередь мы сосредоточены на происшествиях с погибшими, но рассматриваем и аварии с пострадавшими. Наши специалисты выезжают на место, если есть погибшие, большое число пострадавших или значительный материальный ущерб, например, когда в аварии участвуют несколько грузовых автомобилей", - рассказал эксперт.
По его словам, результаты исследования подтверждают уже давно известный вывод: именно скорость чаще всего становится решающим фактором смертельных аварий.
"Речь идет как о превышении установленной скорости, так и о неправильно выбранной скорости движения. Даже если водитель едет в пределах разрешенных 90 км/ч, такая скорость далеко не всегда безопасна. Все зависит от конкретных условий - состояния дорожного покрытия, погоды, особенностей транспортного средства и его технического состояния. Поэтому разрешенная скорость не всегда означает безопасную", - подчеркнул Ирбитис.
Эксперт добавил, что именно умение правильно оценивать дорожную обстановку и выбирать безопасную скорость остается одним из важнейших факторов, способных снизить число тяжелых аварий и сохранить человеческие жизни.
К другим факторам, влияющим на возникновение аварий, относятся вождение в нетрезвом состоянии или под воздействием других опьяняющих веществ, а также непристегнутые ремни безопасности, что особенно актуально в последнее время. Многие водители пристегивают ремни безопасности за спиной, чтобы автомобиль не сигнализировал об их непристегнутости, - и это становится роковой ошибкой. "В 2025 году из машины выбросило 20 человек – они, по сути, погибли из-за того, что их выбросило", – говорит эксперт, что приводит к выводу: если бы пассажир остался в автомобиле после столкновения, он бы выжил.
CSDD планирует запустить информационную кампанию в начале августа и обратиться к людям, которые предпочитают не пристегиваться.