Распродаж станет больше - в ЕС запрещают утилизацию новой одежды и обуви
С сегодняшнего дня в странах Евросоюза вступили в силу новые правила, которые могут изменить рынок одежды и обуви. Крупным компаниям запретили уничтожать непроданные товары.
В Европейском союзе вступил в силу закон, который запрещает крупным компаниям уничтожать непроданную одежду и обувь. Новые требования направлены на сокращение количества отходов и более рациональное использование ресурсов.
Теперь производители и крупные торговые сети не смогут просто избавиться от нераспроданных товаров. Вместо этого они обязаны попытаться реализовать их через распродажи, передать на благотворительность или найти другие способы повторного использования.
Ранее многие компании предпочитали уничтожать непроданные коллекции, поскольку это нередко обходилось дешевле, чем длительное хранение, восстановление товаров или организация повторной продажи.
При этом новые правила предусматривают ряд исключений. Уничтожить продукцию разрешается, если она представляет опасность, повреждена, загрязнена или непригодна для повторного использования и восстановления. Кроме того, уничтожение допускается, если товар был предложен нескольким благотворительным организациям, зарегистрированным в странах ЕС, однако в установленный срок никто не согласился его принять.
Пока запрет распространяется только на крупные компании. Для предприятий среднего размера аналогичные требования начнут действовать с 2030 года.
Представители Федерации розничной торговли Германии считают, что нововведение может принести пользу покупателям. По их мнению, на рынке станет больше товаров в магазинах распродаж и в секонд-хендах. Однако сами ритейлеры столкнутся с новыми сложностями. Не каждую непроданную вещь можно легко реализовать или передать нуждающимся. Этому могут мешать поврежденная упаковка, высокие расходы на логистику, отсутствие спроса или слишком низкая стоимость товара, из-за которой его повторная продажа становится экономически невыгодной.
По данным Европейской комиссии, ежегодно в Европе уничтожается от 4% до 9% непроданных текстильных изделий, которые ни разу не были использованы. Новые правила призваны сократить эти потери и дать миллионам вещей шанс найти своего владельца.