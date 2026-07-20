Распродаж станет больше - в ЕС запрещают утилизацию новой одежды и обуви

Представители Федерации розничной торговли Германии считают, что нововведение может принести пользу покупателям. По их мнению, на рынке станет больше товаров в магазинах распродаж и в секонд-хендах. Однако сами ритейлеры столкнутся с новыми сложностями. Не каждую непроданную вещь можно легко реализовать или передать нуждающимся. Этому могут мешать поврежденная упаковка, высокие расходы на логистику, отсутствие спроса или слишком низкая стоимость товара, из-за которой его повторная продажа становится экономически невыгодной.