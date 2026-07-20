В поездах Vivi поймали более 5200 безбилетников: оплачена лишь половина штрафов
За год в поездах Vivi оштрафовали более 5200 безбилетников на общую сумму около 140 тысяч евро. Оплачено лишь 54% штрафов, поэтому просроченные долги планируют передавать на взыскание.
В течение года компания Vivi самостоятельно проверяет билеты, не привлекая стороннюю организацию. Контроль провели почти в 10 тысячах рейсов, поэтому безбилетников выявляли чаще чем в каждом втором поезде.
Общая сумма выписанных штрафов достигла почти 140 тысяч евро, однако оплачено лишь 54%. Компания пока не начала взыскивать просроченные долги, но планирует передавать такие дела службам взыскания, сообщает LSM.lv.
При оплате штрафа на месте пассажир должен заплатить 25 евро, при последующей оплате - 50 евро. Полученные средства направляют на обеспечение пассажирских перевозок, сокращая необходимый размер государственной дотации.
Если пассажир считает штраф необоснованным, он может в течение месяца подать заявление в компанию. При технических проблемах с покупкой или регистрацией билета штраф не выписывают.
Контролеры рассматривают каждый случай индивидуально. Особое внимание уделяется детям младше 15 лет, людям с ограниченной подвижностью и иностранцам, которые могли не понять правила покупки билетов. Во время работы контролеры используют нагрудные камеры.
В электропоездах пассажиры должны самостоятельно регистрировать билеты в устройствах возле дверей. Эти данные помогают оценивать востребованность рейсов и определять необходимое количество поездов на маршрутах.