Новая неделя начнется с непогоды: в Латвии прогнозируют ливни и порывы до 21 м/с
В начале новой недели Латвию накроют продолжительные и сильные дожди, местами осадки будут очень сильными. На побережье Курземе порывы ветра достигнут 20-21 м/с, а температура воздуха заметно понизится.
На следующей неделе погоду будет определять активная деятельность циклона. Небо чаще будут закрывать облака, ожидаются сильные дожди. Уже в начале недели к территории Латвии приблизится центр циклона, поэтому во многих районах пройдут продолжительные и сильные дожди, местами - очень сильные. Также возможны отдельные грозы.
Ветер станет порывистым. На побережье Курземе его порывы будут достигать 20-21 м/с. Резкие порывы ветра могут возникнуть и под отдельными кучево-дождевыми облаками.
В последующие дни недели сохранится дождливая погода, однако ветер постепенно ослабеет. По сравнению с минувшей неделей станет прохладнее - днем температура воздуха преимущественно составит +16...+21 градус.
В ночь на понедельник кратковременные дожди ожидаются местами на севере страны. Днем продолжительные и сильные дожди пройдут уже во многих районах Латвии. В Курземе и на севере Видземе осадки местами будут очень сильными, также возможны грозы.
Ночью и утром при слабом ветре в отдельных районах сгустится туман. Днем на побережье и в Курземе будет дуть умеренный и умеренно сильный северо-восточный и восточный ветер с порывами 15-18 м/с, а на побережье Курземе - до 20-21 м/с.
Ночью температура воздуха понизится до +15...+20 градусов, местами в Курземе - примерно до +10 градусов. Днем на западе страны будет +15...+20 градусов, на востоке сохранится более теплая погода - до +20...+24 градусов.
Во вторник и среду небо останется преимущественно облачным и лишь местами прояснится. В ночь на вторник дождь ожидается на севере Латвии, а днем осадки пройдут на большей части территории страны. Местами возможны сильные ливни и грозы. В ночь на среду дожди продолжатся в отдельных районах на востоке страны. Дождливая погода во многих местах сохранится и в среду.
На побережье северо-восточный и северный ветер будет порывистым, достигая 15-19 м/с. В среду ветер постепенно ослабеет и сменит направление на северо-западное и западное. Ночью температура воздуха составит +11...+16 градусов, днем - преимущественно +15...+20 градусов.
Во второй половине недели влияние циклона сохранится. Дни по-прежнему будут облачными, во многих районах ожидается дождь, однако осадки преимущественно будут небольшими. Западный ветер будет слабым или умеренным. Температура воздуха существенно не изменится.