Новая неделя начнется с непогоды: в Латвии прогнозируют ливни и порывы до 21 м/с

Во вторник и среду небо останется преимущественно облачным и лишь местами прояснится. В ночь на вторник дождь ожидается на севере Латвии, а днем осадки пройдут на большей части территории страны. Местами возможны сильные ливни и грозы. В ночь на среду дожди продолжатся в отдельных районах на востоке страны. Дождливая погода во многих местах сохранится и в среду.