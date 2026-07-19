В России предлагают легализовать регистрацию машин, украденных в "недружественных" странах

В МВД заявляют, что изменения необходимы для защиты добросовестных приобретателей автомобилей. По версии ведомства, после начала полномасштабной войны против Украины правоохранительные органы ряда западных государств перестали отвечать на запросы российских властей о подтверждении обстоятельств объявления автомобилей в международный розыск. В результате, как утверждают в министерстве, полиция не может установить все обстоятельства дела, а владельцы таких машин оказываются в правовой неопределенности и зачастую не могут защитить свои права даже через суд.