В понедельник Латвию накроет мощный циклон: объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Ответственные службы предупреждают, что из-за интенсивных осадков возможны подтопления низин и пойм рек, перегрузка ливневой канализации, размывание дорог и другие повреждения инфраструктуры. Движение на дорогах могут осложнить плохая видимость и аквапланирование. На отдельных территориях возможны перебои в электро- и водоснабжении, а также работе связи.