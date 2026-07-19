В понедельник Латвию накроет мощный циклон: объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В понедельник Латвию накроет циклон с очень сильными дождями, грозами и порывами ветра до 21 м/с. Из-за риска подтоплений, размывания дорог и перебоев в работе инфраструктуры объявлены предупреждения.
В ночь на понедельник местами в Латвии пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, в отдельных районах образуется туман. Температура воздуха понизится до +12...+17 градусов.
Днем Латвию с юга пересечет циклон, который принесет облачную и дождливую погоду. В западной части страны и на севере Видземе местами ожидается очень сильный дождь, возможны грозы.
Ветер преимущественно останется слабым, однако на побережье и в Курземе усилится северо-восточный и восточный ветер. Его порывы достигнут 15-18 м/с, а на побережье Курземе - 20-21 м/с.
В восточных районах температура воздуха повысится до +20...+24 градусов. На западе будет прохладнее - от +15 до +20 градусов.
В Риге ночью ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, осадков не прогнозируется. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +15...+17 градусов.
Днем небо над столицей будет облачным. Во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза. Ветер будет слабым, но во время грозы станет порывистым. Максимальная температура воздуха достигнет +20...+22 градусов.
Из-за ожидаемого очень сильного дождя объявлены желтое и оранжевое предупреждения. Оно будет действовать с 11:00 20 июля до полуночи 21 июля.
Ответственные службы предупреждают, что из-за интенсивных осадков возможны подтопления низин и пойм рек, перегрузка ливневой канализации, размывание дорог и другие повреждения инфраструктуры. Движение на дорогах могут осложнить плохая видимость и аквапланирование. На отдельных территориях возможны перебои в электро- и водоснабжении, а также работе связи.
Жителей призывают следить за актуальной информацией на сайте bridinajumi.meteo.lv, выполнять указания ответственных служб и в случае возникновения ситуаций, угрожающих жизни или здоровью, звонить по единому номеру экстренной помощи 112.