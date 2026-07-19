На Латвию надвигается циклон с ливнями, грозами и сильным ветром
В понедельник в Латвию придет циклон, который принесет сильные дожди, грозы и штормовой ветер. В отдельных районах порывы на побережье достигнут 20-21 м/с, а местами ожидаются очень сильные ливни.
В ночь на понедельник будет облачно, временами небо прояснится, местами ожидается кратковременный дождь. Ветер будет слабым, а в отдельных районах образуется туман. Температура воздуха понизится до +12...+17 градусов.
В Риге также ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, без осадков. Ветер будет слабым, температура воздуха опустится до +15...+17 градусов.
Днем территорию Латвии с юга пересечет циклон. Ожидается облачная и дождливая погода, на западе страны и севере Видземе дожди будут очень сильными, местами сформируются грозовые облака.
Ветер в большинстве районов будет слабым, однако на побережье и в Курземе ожидается умеренный и умеренно сильный северо-восточный и восточный ветер с порывами 15-18 метров в секунду. На побережье Курземе порывы могут достигать 20-21 метра в секунду.
На востоке страны воздух прогреется до +20...+24 градусов, на западе будет прохладнее - от +15 до +20 градусов.
В Риге небо останется облачным. Во второй половине дня и вечером ожидается дождь, временами сильный, возможна гроза. Ветер будет слабым, но во время грозы станет порывистым. Температура воздуха повысится до +20...+22 градусов.