На Латвию надвигается циклон с ливнями, грозами и сильным ветром

Ветер в большинстве районов будет слабым, однако на побережье и в Курземе ожидается умеренный и умеренно сильный северо-восточный и восточный ветер с порывами 15-18 метров в секунду. На побережье Курземе порывы могут достигать 20-21 метра в секунду.