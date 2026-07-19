Финляндия закрыла морской район из-за ударов украинских дронов по РФ
Как сообщают СМИ Финляндии, силы обороны страны ограничили в субботу утром доступ к восточной части Финского залива, обосновав это возможной необходимостью уничтожения дронов.
Временные ограничения на доступ к морскому району Финляндии вступили в силу в субботу в 05:45, чтобы обеспечить безопасность посторонних лиц и дать возможность властям отражать возможные дроны. Ограничения в морской зоне связаны с ударами украинских дронов по объектам в России. По данным сайта Fintraffic, морская зона закрыта вблизи города Котка.
В этом районе было видно несколько патрулирующих истребителей, которые появлялись в небе примерно каждые десять минут.
Ограничения на использование воздушного пространства не вводились, а ограничения на доступ к морской зоне будут действовать до тех пор, пока не будет отдельно объявлено об их отмене.
За последние месяцы было несколько инцидентов, когда украинские дроны, атаковавшие цели в северо-западной части России, в том числе порты на берегу Финского залива, отклонялись с курса и залетали на территорию соседних с Россией стран. В Латвии было зафиксировано несколько таких случаев.