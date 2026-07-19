Финляндия закрыла морской район из-за ударов украинских дронов по РФ

За последние месяцы было несколько инцидентов, когда украинские дроны, атаковавшие цели в северо-западной части России, в том числе порты на берегу Финского залива, отклонялись с курса и залетали на территорию соседних с Россией стран. В Латвии было зафиксировано несколько таких случаев.