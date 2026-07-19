"Куда спешим?" Латвийские водители поделились забавными историями, как ответить на этот вопрос полиции

В соцсетях житель Латвии задал вопрос представителям Госполиции, который хотя бы раз приходил в голову многим водителям. "Какой правильный ответ нужно дать после остановки, когда инспектор спрашивает: "Ну и куда так спешим? Почему так быстро едем?" Мне всегда было интересно, существует ли тот самый идеальный ответ, после которого вам просто пожелают счастливого пути, а не выпишут штраф. Какие у вас версии?"