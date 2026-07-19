"Куда спешим?" Латвийские водители поделились забавными историями, как ответить на этот вопрос полиции
Можно ли одной фразой избежать штрафа за нарушение? Житель Латвии задал этот вопрос в соцсетях, а в комментариях десятки людей поделились реальными историями, где чувство юмора иногда помогало не хуже убедительных оправданий.
В соцсетях житель Латвии задал вопрос представителям Госполиции, который хотя бы раз приходил в голову многим водителям. "Какой правильный ответ нужно дать после остановки, когда инспектор спрашивает: "Ну и куда так спешим? Почему так быстро едем?" Мне всегда было интересно, существует ли тот самый идеальный ответ, после которого вам просто пожелают счастливого пути, а не выпишут штраф. Какие у вас версии?"
Публикация стала популярной, а в комментариях пользователи начали вспоминать реальные случаи из своей жизни. Одни рассказывали, как отделались устным предупреждением, другие признавались, что никакие оправдания не помогли. Но почти все истории объединяло одно - чувство юмора.
Виу-виу
Один из самых популярных комментариев принадлежал мужчине, которого много лет назад остановил полицейский экипаж. "Много лет назад, когда моему старшему сыну было около трех лет, нас остановил встречный экипаж полиции через громкоговоритель. Полицейский подошел к открытому окну, и в этот момент сын в полном восторге громко закричал: "Виу-виу!". Полицейский рассмеялся и, даже не задав лишних вопросов, пожелал счастливого пути".
Еще один водитель рассказал, как поздно ночью пошел на рискованный обгон через сплошную линию. По его словам, впереди ехала машина, которая постоянно мешала безопасно завершить маневр, ускоряясь именно тогда, когда появлялась возможность обогнать. "Я объяснил ситуацию дорожной полиции. Меня отпустили с устным предупреждением, а сами поехали догонять того водителя, чтобы оштрафовать его. Не буду скрывать - меня это очень порадовало".
Еще одна история произошла после ночной смены. Полицейский остановил водителя и спросил:
— Куда так спешим?
— Никуда. Еду пятьдесят.
— В рабочие дни здесь разрешено только тридцать.
— А у меня сегодня выходной!
Как признался автор комментария, после общего смеха он отделался устным предупреждением.
Женщина вспомнила, как вечером 31 августа немного превысила скорость. "Сказала честно: завтра первое сентября, с горки немного разогналась. Простите, виновата. Проверили документы, предупредили больше так не ездить и отпустили". По ее мнению, спокойная манера вождения в повседневной жизни сыграла свою роль.
Туалет как оправдание
Пожалуй, чаще всего пользователи вспоминали как оправдание желание быстрее попасть в туалет.
Одна женщина написала: "Понос, очень хочется в туалет. Вот таким был бы мой ответ". Другие поддержали ее: "Надо срочно в туалет". Еще одна пользовательница рассказала: "Когда была беременна, не заметила знак STOP. Сказала, что еду с работы домой, потому что очень хочу в туалет. Отделалась только строгим предупреждением".
А кто-то вспомнил знакомого, которому, по его словам, удалось избежать серьезных последствий после прямого признания: "Один мой знакомый сказал, что ему очень нужно в туалет по-большому, и его отпустили".
Некоторые участники обсуждения явно соревновались в оригинальности. Один водитель рассказал, что вез в машине живого линя в ведре, чтобы выпустить его в деревенский пруд. "Штраф все равно получил, но скорость мне уменьшили примерно на пятнадцать километров в час".
Другие шутили еще смелее: "Еду в роддом", "Спешу на любимую работу". А самым мрачным, но одновременно одним из самых популярных комментариев стала фраза: "На похороны! На свои".