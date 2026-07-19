Ей даже посвящали стихи: эксперты поддержали восстановление исторической брусчатки в Старой Риге

Об этом говорили участники программы "Preses klubs" на TV24. Исследователь культуры и режиссер Даце Мицане-Залите подчеркнула, что брусчатка Старой Риги имеет не только практическое, но и большое историческое и культурное значение. Она напомнила, что рижская брусчатка неоднократно становилась частью латышской литературы. В частности, поэт Ояр Вациетис посвятил ей стихи, в которых сравнивал булыжники с "броненосными черепахами". По словам Мицане-Залите, возле музея поэта до сих пор хранится груда старинных камней. Их Вациетис в советские годы выкупил у рабочих, которые собирались вывезти снятую во время ремонта мостовую на свалку. Поэт считал, что такие камни являются исторической ценностью, и подарил их своей супруге.