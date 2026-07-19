Ей даже посвящали стихи: эксперты поддержали восстановление исторической брусчатки в Старой Риге
Восстановление исторической брусчатки в Старой Риге называют важным шагом для сохранения культурного наследия, однако успех проекта будет зависеть от того, удастся ли властям избежать серьезных потерь для местного бизнеса.
Планы по восстановлению исторической брусчатки в Старой Риге получили поддержку специалистов, однако эксперты предупреждают: если ремонтные работы будут организованы неправильно, это может серьезно ударить по кафе, магазинам и другим предприятиям, расположенным в центре города.
Об этом говорили участники программы "Preses klubs" на TV24. Исследователь культуры и режиссер Даце Мицане-Залите подчеркнула, что брусчатка Старой Риги имеет не только практическое, но и большое историческое и культурное значение. Она напомнила, что рижская брусчатка неоднократно становилась частью латышской литературы. В частности, поэт Ояр Вациетис посвятил ей стихи, в которых сравнивал булыжники с "броненосными черепахами". По словам Мицане-Залите, возле музея поэта до сих пор хранится груда старинных камней. Их Вациетис в советские годы выкупил у рабочих, которые собирались вывезти снятую во время ремонта мостовую на свалку. Поэт считал, что такие камни являются исторической ценностью, и подарил их своей супруге.
Эксперт также отметила, что особую ценность представляет подлинная гранитная брусчатка, сохранившаяся еще со шведских времен. По историческим данным, крестьяне, въезжавшие в Ригу, должны были привозить камень в качестве своеобразного сбора, благодаря чему и формировались городские мостовые. Позже часть покрытия в Старой Риге заменили бетонными плитами, поэтому возвращение аутентичной гранитной брусчатки станет важным вкладом в сохранение исторического облика города.
Руководитель по стратегическому развитию компании LAT Defence Эрик Пуле отметил, что инвестиции в инфраструктуру Старой Риги давно необходимы. По его словам, речь идет не только о новом покрытии улиц, но и о модернизации подземных инженерных сетей.
В то же время он подчеркнул, что городским властям необходимо тщательно контролировать сроки выполнения работ и не допускать необоснованных задержек строительства. Кроме того, Пуле считает, что следует заранее предусмотреть механизмы поддержки предпринимателей, которые во время ремонта столкнутся с сокращением потока клиентов. "Если улица будет перекопана, город мог бы рассмотреть различные формы поддержки бизнеса - например, временные налоговые льготы или другие компенсационные меры, которые помогут пережить период снижения числа посетителей", - отметил он.
Член правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Лиелпетерис также считает, что главным станет не сам ремонт, а его организация. В качестве примера он привел реконструкцию улицы Дзирнаву в центре Риги, где участок был полностью закрыт одновременно. "Если перекрыть всю улицу сразу, люди просто перестанут туда ходить. Те, кто целенаправленно идет в конкретное место, конечно, дойдут, но турист, который гуляет по городу и ищет уютное кафе, скорее всего, пройдет мимо", - пояснил Лиелпетерис.
Он убежден, что работы следует проводить поэтапно, сохраняя возможность прохода хотя бы по одной стороне улицы. Такой подход позволит снизить негативные последствия для бизнеса и сохранить привлекательность Старой Риги для жителей и туристов.
При этом Лиелпетерис подчеркнул, что сама идея развития пешеходной зоны в Старой Риге является правильной. По его мнению, столица Латвии давно должна последовать примеру Вильнюса и Таллина, где исторические центры в большей степени ориентированы на пешеходов.