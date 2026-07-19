Ученые нашли планету, которая может быть похожа на Землю - что там обнаружили
Международная команда астрономов впервые получила убедительное подтверждение того, что каменистая планета, находящаяся в обитаемой зоне своей звезды, сохранила атмосферу. Речь идет об экзопланете LHS 1140 b, расположенной примерно в 48 световых годах от Земли.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science. Астрономы обнаружили гелий, покидающий верхние слои атмосферы LHS 1140 b и постепенно рассеивающийся в космосе. Именно этот сигнал позволил исследователям сделать вывод, что планета действительно окружена атмосферой.
Планета находится в 48 световых годах от Земли
LHS 1140 b была открыта в 2017 году. Она вращается вокруг небольшого и относительно холодного красного карлика в созвездии Кита. Расстояние до этой планетной системы составляет около 48-49 световых лет.
Планета заметно крупнее Земли. Ее масса примерно в 5,6 раза превышает земную, а радиус примерно на 70% больше. Исследователи относят ее к каменистым планетам, однако подчеркивают, что она не является точной копией Земли.
По имеющимся данным, LHS 1140 b, вероятно, обладает твердым каменистым покровом и железным ядром. При этом на ней может находиться значительно больше воды, чем на Земле. Некоторые модели допускают существование океана, однако подтвердить наличие жидкой воды пока не удалось.
Что означает "обитаемая зона"
LHS 1140 b расположена в так называемой обитаемой зоне своей звезды. Так называют область, в которой планета получает достаточно тепла, чтобы при подходящих атмосферных условиях на ее поверхности могла существовать жидкая вода.
Само нахождение в этой зоне еще не означает, что планета действительно обитаема. Температура на поверхности зависит не только от расстояния до звезды, но и от состава атмосферы, давления, количества воды, облаков и других факторов.
В случае LHS 1140 b ученые теперь располагают подтверждением сразу нескольких важных характеристик: планета имеет каменистую основу, находится в температурном диапазоне, допускающем существование жидкой воды, и сохранила атмосферу. Именно сочетание этих факторов делает открытие особенно важным.
Атмосферу обнаружили по ускользающему гелию
Для наблюдений исследователи использовали инфракрасный спектрограф WINERED, установленный на телескопе Magellan Clay в обсерватории Лас-Кампанас в Чили.
Астрономы наблюдали прохождение LHS 1140 b перед диском ее звезды. Когда свет звезды проходил через верхние слои атмосферы планеты, спектрограф зарегистрировал характерный след гелия.
Наблюдения 2024 года показали, что гелий покидает атмосферу планеты и уходит в космос. Во время повторных наблюдений в 2025 году аналогичный сигнал обнаружить не удалось, поэтому ученые заново проанализировали первоначальные данные и проверили возможные источники ошибки, включая влияние земной атмосферы. По словам авторов работы, альтернативные объяснения сигнала удалось исключить.
Исследователи считают, что верхние слои атмосферы LHS 1140 b богаты гелием, который медленно рассеивается под воздействием излучения звезды. При этом сама атмосфера, вероятно, существует уже более трех миллиардов лет.
Почему это открытие оказалось неожиданным
Красные карлики являются самым распространенным типом звезд во Вселенной. Они меньше и холоднее Солнца, поэтому планеты в их обитаемой зоне должны находиться значительно ближе к звезде.
Однако такие звезды могут испускать мощное ультрафиолетовое и рентгеновское излучение, способное со временем уничтожить атмосферу близко расположенной планеты. Именно поэтому ученые долгое время сомневались, могут ли каменистые миры возле красных карликов сохранять атмосферу на протяжении миллиардов лет.
Открытие LHS 1140 b показывает, что по крайней мере некоторые каменистые планеты в обитаемых зонах красных карликов способны удерживать атмосферу, несмотря на интенсивное излучение.
Звезда LHS 1140 считается сравнительно спокойной и редко производит мощные вспышки. Это также могло помочь планете сохранить газовую оболочку.
На планете может быть вечный день и вечная ночь
LHS 1140 b, вероятно, находится в приливном захвате. Это означает, что она постоянно обращена к своей звезде одной стороной, подобно тому как Луна всегда обращена к Земле одной и той же стороной.
В таком случае на одном полушарии планеты может постоянно продолжаться день, а на другом - ночь. Возможность существования пригодных для жизни условий будет зависеть от того, насколько эффективно атмосфера и возможный океан способны переносить тепло между освещенной и темной сторонами.
Открытие не означает, что на планете есть жизнь
Авторы исследования особо подчеркивают, что никаких признаков жизни на LHS 1140 b пока не обнаружено. Ученые увидели сигнал гелия в верхних слоях атмосферы, однако пока не знают ее полного состава.
Также остается неизвестным, действительно ли на поверхности имеется жидкая вода и какие условия существуют в нижних слоях атмосферы, где теоретически могла бы развиваться жизнь.
Специалисты отмечают, что обнаруженный газ относится к верхней части атмосферы, а не к областям возле поверхности. Поэтому новые данные сами по себе не являются биологическим сигналом и не позволяют говорить о существовании организмов.
Следующим этапом станет изучение химического состава атмосферы. Астрономы надеются выяснить, присутствуют ли в ней водяной пар, углекислый газ и другие вещества, способные указать на климат и возможное наличие океанов.
Даже если LHS 1140 b окажется необитаемой, открытие уже считается важным. Оно впервые показывает, что каменистая планета в обитаемой зоне другой звезды способна сохранять атмосферу в течение миллиардов лет. Это расширяет круг миров, которые ученые могут рассматривать как потенциально пригодные для жизни.