Еврокомиссия оценила свободу СМИ в Латвии: ситуация стабильна, но риски сохраняются

ЕК также обращает внимание на изменения в сфере прозрачности собственности СМИ. В июне 2026 года Сейм принял поправки к закону "О прессе и других средствах массовой информации", предусматривающие обязательную регистрацию поставщиков медиауслуг и раскрытие информации об их конечных владельцах. Эти изменения направлены на выполнение требований Европейского акта о свободе СМИ.