Еврокомиссия оценила свободу СМИ в Латвии: ситуация стабильна, но риски сохраняются
Европейская комиссия (ЕК) оценила ситуацию со свободой СМИ в Латвии как в целом стабильную, однако указала на слабую защиту журналистов, рост рисков в сфере прозрачности медиасобственности и ухудшение онлайн-среды для женщин-журналистов.
ЕК отмечает, что риски для независимости и эффективности национального медиарегулятора по-прежнему остаются очень низкими. В то же время в сфере профессиональной защиты журналистов сохраняются определенные вызовы.
Саморегулирование в медиаотрасли оценивается как лишь частично эффективное, а действующее законодательство не предусматривает специальных механизмов защиты журналистов, например, в случаях смены владельцев СМИ.
В докладе также отмечается, что уровень участия журналистов в профессиональных организациях в Латвии остается сравнительно низким.
Особо подчеркивается, что объединение общественных СМИ в Латвийское общественное медиа (LSM) не оказало негативного влияния на независимость СМИ или медиаплюрализм.
В первый год работы LSM по итогам открытого конкурса был назначен главный редактор. Одновременно продолжается работа над новой моделью финансирования общественного медиа. До конца 2027 года планируется представить в Сейм пакет реформ, предусматривающий изменение юридического статуса LSM - из государственного предприятия в производное публичное юридическое лицо.
С 1 января этого года в линейном вещании общественных СМИ прекращено использование русского языка. При этом LSM продолжает выпускать материалы на русском, украинском и английском языках на цифровых платформах. Кроме того, в Даугавпилсе открыта новая студия для поддержания контакта с русскоязычным населением региона.
ЕК также обращает внимание на изменения в сфере прозрачности собственности СМИ. В июне 2026 года Сейм принял поправки к закону "О прессе и других средствах массовой информации", предусматривающие обязательную регистрацию поставщиков медиауслуг и раскрытие информации об их конечных владельцах. Эти изменения направлены на выполнение требований Европейского акта о свободе СМИ.
Согласно данным Инструмента мониторинга медиаплюрализма, уровень риска в сфере прозрачности собственности СМИ вырос с среднего до умеренно высокого.
В то же время доступ к публичной информации в Латвии в целом остается стабильным. ЕК отмечает, что законодательство, регулирующее доступ к информации, является эффективным. Однако журналистские организации сообщают о случаях, когда государственные учреждения ограничивают доступ к информации, ссылаясь на соображения национальной безопасности.
Рабочая среда для журналистов в Латвии по-прежнему оценивается как безопасная. Со времени публикации предыдущего доклада не поступало сообщений о случаях физического насилия в отношении журналистов. Вместе с тем ЕК указывает на ухудшение ситуации в онлайн-среде, особенно в отношении женщин-журналистов.
В ноябре прошлого года Кабинет министров утвердил План действий по обеспечению безопасности журналистов и других работников СМИ, а в мае 2026 года в Латвии вступили в силу нормы, реализующие европейскую директиву по защите от стратегических судебных исков против участия общественности.
Также ЕК отмечает, что с момента выхода предыдущего доклада на международные платформы Совета Европы и других организаций, отслеживающих безопасность журналистов, не поступало новых предупреждений, касающихся Латвии.