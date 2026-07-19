Россия выразила протест Эстонии из-за демонтажа советского памятника
Отношения между Россией и Эстонией вновь обострились после демонтажа советского памятника в деревне Йыгевесте. Москва заявила официальный протест и потребовала разъяснений по поводу судьбы останков из братской могилы.
Министерство иностранных дел России выразило протест временному поверенному в делах Эстонии в Москве Мареку Юхтеги в связи с демонтажем памятника советским воинам, находившегося в деревне Йыгевесте (уезд Валгамаа), на территории мемориального комплекса, прямо рядом с известной усыпальницей русского полководца Михаила Барклая-де-Толли.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Эстонию в уничтожении советского мемориального наследия и заявила, что дальнейшая судьба останков из братской могилы неизвестна. По ее словам, информация об эксгумации и перезахоронении останков не публиковалась.
По утверждению Эстонского военного музея, памятник в Йыгевесте был демонтирован несколько недель назад, и в настоящее время ведется сортировка останков для перезахоронения. По данным музея, в братской могиле в волости Хельме захоронены 795 солдат Советской армии, погибших во Второй мировой войне, имена 726 из них известны.
Демонтаж памятника в Йыгевесте является частью начавшегося в 2022 году переноса советских памятников. В ходе этих работ Эстония демонтирует монументы, установленные оккупационными властями, а останки перезахоранивают на кладбищах.
В своем заявлении Захарова использовала формулировки, характерные для официальной российской трактовки истории, назвав Красную армию освободительницей Эстонии от фашизма, а также упомянув подразделения Ваффен-СС.