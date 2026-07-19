Россия выразила протест Эстонии из-за демонтажа советского памятника

По утверждению Эстонского военного музея, памятник в Йыгевесте был демонтирован несколько недель назад, и в настоящее время ведется сортировка останков для перезахоронения. По данным музея, в братской могиле в волости Хельме захоронены 795 солдат Советской армии, погибших во Второй мировой войне, имена 726 из них известны.