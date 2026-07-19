Россия выпустила по Украине 41 ракету и 125 дронов: основной целью массированной атаки стал Киев
В ночь с 18 на 19 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив баллистические, гиперзвуковые и противокорабельные ракеты, а также ударные беспилотники. Основным направлением атаки стал Киев.
По данным Воздушных сил Украины, с вечера субботы российские войска запустили по стране 41 ракету различных типов и 125 беспилотников. Украинская противовоздушная оборона сообщила об уничтожении или подавлении 126 воздушных целей - 18 ракет и 108 дронов.
Во время атаки российские войска использовали десять гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон", 25 баллистических ракет "Искандер-М" и ракет, выпущенных из комплексов С-400, три противокорабельные ракеты "Оникс", а также три управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Кроме того, по Украине были запущены 125 беспилотников различных типов, среди которых находились ударные дроны и аппараты-имитаторы.
По предварительным данным Воздушных сил Украины на 8:30, силы ПВО уничтожили или подавили 17 ракет типов "Искандер-М", "Циркон" и С-400, одну авиационную ракету Х-59/69 и 108 беспилотников.
При этом были зафиксированы попадания 23 ракет и десяти ударных дронов в 20 местах. Обломки сбитых беспилотников упали еще в 18 местах.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, к утру в Киеве были подтверждены гибель одного человека и ранения восьми жителей. Агентство Reuters позднее сообщило, что общее число пострадавших в Киеве и Киевской области выросло как минимум до 13.
В отражении нападения участвовали украинская авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.
Всего, по подсчетам украинских военных, удалось уничтожить или подавить около 76% запущенных Россией ракет и беспилотников. Однако значительная часть баллистических и гиперзвуковых ракет достигла целей.
Информация о разрушениях и числе пострадавших продолжает уточняться. Спасатели и коммунальные службы работают на местах попаданий.