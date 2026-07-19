Россия выпустила по Украине 41 ракету и 125 дронов: основной целью массированной атаки стал Киев

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, к утру в Киеве были подтверждены гибель одного человека и ранения восьми жителей. Агентство Reuters позднее сообщило, что общее число пострадавших в Киеве и Киевской области выросло как минимум до 13.