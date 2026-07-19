Россия выпустила по Украине 41 ракету и 125 дронов: основной целью массированной атаки стал Киев
Фото: Reuters / Scanpix
Пожарные работают на месте российского ракетного удара в Киевской области, Украина, 19 июля 2026 года.
В мире

Россия выпустила по Украине 41 ракету и 125 дронов: основной целью массированной атаки стал Киев

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В ночь с 18 на 19 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив баллистические, гиперзвуковые и противокорабельные ракеты, а также ударные беспилотники. Основным направлением атаки стал Киев.

По данным Воздушных сил Украины, с вечера субботы российские войска запустили по стране 41 ракету различных типов и 125 беспилотников. Украинская противовоздушная оборона сообщила об уничтожении или подавлении 126 воздушных целей - 18 ракет и 108 дронов.

Во время атаки российские войска использовали десять гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон", 25 баллистических ракет "Искандер-М" и ракет, выпущенных из комплексов С-400, три противокорабельные ракеты "Оникс", а также три управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Фото: AFP/Scanpix
Спасатели работают у жилого дома, поврежденного в результате российского ракетного удара по Киеву, 19 июля 2026 года.
Спасатели работают у жилого дома, поврежденного в результате российского ракетного удара по Киеву, 19 июля 2026 года.

Кроме того, по Украине были запущены 125 беспилотников различных типов, среди которых находились ударные дроны и аппараты-имитаторы.

По предварительным данным Воздушных сил Украины на 8:30, силы ПВО уничтожили или подавили 17 ракет типов "Искандер-М", "Циркон" и С-400, одну авиационную ракету Х-59/69 и 108 беспилотников. 

При этом были зафиксированы попадания 23 ракет и десяти ударных дронов в 20 местах. Обломки сбитых беспилотников упали еще в 18 местах.

Фото: Reuters / Scanpix
Люди проходят рядом с местом попадания после ночного российского ракетного удара по Киеву, Украина, 19 июля 2026 года.
Люди проходят рядом с местом попадания после ночного российского ракетного удара по Киеву, Украина, 19 июля 2026 года.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, к утру в Киеве были подтверждены гибель одного человека и ранения восьми жителей. Агентство Reuters позднее сообщило, что общее число пострадавших в Киеве и Киевской области выросло как минимум до 13. 

В отражении нападения участвовали украинская авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

Фото: Reuters / Scanpix
Женщина стоит среди разрушений после ночного российского ракетного удара по Киеву, Украина, 19 июля 2026 года.
Женщина стоит среди разрушений после ночного российского ракетного удара по Киеву, Украина, 19 июля 2026 года.

Всего, по подсчетам украинских военных, удалось уничтожить или подавить около 76% запущенных Россией ракет и беспилотников. Однако значительная часть баллистических и гиперзвуковых ракет достигла целей.

Информация о разрушениях и числе пострадавших продолжает уточняться. Спасатели и коммунальные службы работают на местах попаданий.

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ReutersКиевУкраинаThe GuardianВойна в Украине

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