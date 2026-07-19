Семья из Саулкрасты с нуля создала два уникальных проекта: история успеха без опыта в бизнесе

Иногда большие перемены начинаются с самой простой идеи - создать место, где люди смогут проводить время вместе, веселиться и получать яркие впечатления. Именно такой путь выбрали жители Саулкрасты Эмилс и Лита Спулле, которые практически случайно начали развивать два собственных проекта - VR Saulkrasti и VR Saulkrasti mini. При этом опыта в предпринимательстве у них не было, а весь бизнес они создавали своими силами.