Семья из Саулкрасты с нуля создала два уникальных проекта: история успеха без опыта в бизнесе
Иногда одна случайная идея способна полностью изменить жизнь. Именно так произошло с семьей из Саулкрасты, которая без опыта в предпринимательстве своими силами создала сразу два популярных проекта для детей и взрослых.
Иногда большие перемены начинаются с самой простой идеи - создать место, где люди смогут проводить время вместе, веселиться и получать яркие впечатления. Именно такой путь выбрали жители Саулкрасты Эмилс и Лита Спулле, которые практически случайно начали развивать два собственных проекта - VR Saulkrasti и VR Saulkrasti mini. При этом опыта в предпринимательстве у них не было, а весь бизнес они создавали своими силами.
История VR Saulkrasti началась около года назад. Во время отдыха в бане Эмилсу пришла идея открыть пространство виртуальной реальности, где можно было бы отмечать праздники, играть и весело проводить время. После этого супруги решились арендовать помещение в центре Саулкрасты, где сегодня работает современное пространство виртуальной реальности и площадка для проведения мероприятий, предлагающая подросткам и семьям новый формат досуга.
Постепенно развивая первый проект, этим летом супруги открыли по соседству VR Saulkrasti mini. Это место давно было их мечтой - пространство для детей с игровыми зонами, сухим бассейном с шариками и уютной атмосферой, где могут встречаться и проводить время молодые семьи.
Создание второго проекта оказалось значительно сложнее первого. Из-за отсутствия опыта предпринимателям пришлось столкнуться с рядом непредвиденных трудностей. Однако вера в собственную идею, настойчивость и желание создать для своего города что-то действительно ценное помогли преодолеть все препятствия. Особое вдохновение на старте бизнеса семье также подарили их младшие дочери - Мадара и маленькая Матильда.
Сегодня повседневная жизнь семьи наполнена заботами: два проекта, организация мероприятий, тренировки детей и семейные обязанности требуют тщательного планирования времени. При этом супруги уверены, что в постоянной спешке важно не забывать доверять своей интуиции и позволять событиям развиваться естественным образом.
Как отмечает самоуправление Саулкрастского края, семья Спулле стремится создать не просто необычное место для отдыха, а пространство, где рождаются теплые воспоминания и где повседневная жизнь становится немного ярче и радостнее.