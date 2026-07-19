Ошибки нашли, виновных нет: завершена проверка после падения дронов в Резекне
Служебная проверка выявила недостатки в действиях ответственных служб во время атаки дронов на Резекне 7 мая. Однако дисциплинарные дела не были возбуждены, а итоговый отчет засекречен.
В Министерстве обороны агентству LETA сообщили, что во время служебной проверки анализировались засекреченные документы Национальных вооруженных сил и стандартные операционные процедуры, поэтому итоговый отчет также является секретным.
Нынешний министр обороны Райвис Мелнис ознакомился с подготовленным отчетом и поручил Национальным вооруженным силам, а также ответственным структурным подразделениям Министерства обороны обеспечить выполнение содержащихся в нем рекомендаций.
Предложения направлены на усовершенствование алгоритмов действий, улучшение обмена информацией и сотрудничества между задействованными службами, а также на повышение эффективности информирования общества о возможных угрозах в воздушном пространстве. На основании результатов проверки также инициированы поправки к нормативному регулированию, связанные с порядком возмещения причиненного ущерба.
Во время служебной проверки прежде всего оценивалось соответствие систем связи, каналов коммуникации и алгоритмов действий интенсивности угрозы, а также реагирование учреждений и обмен информацией между ними. Для устранения выявленных недостатков и внедрения необходимых улучшений подготовлены рекомендации. Они будут проверяться во время регулярных учений и тренировок Национальных вооруженных сил и других учреждений.
По итогам проверки ни к одному должностному лицу не было применено дисциплинарное наказание, дисциплинарные дела также не возбуждались.
Как сообщалось ранее, ранним утром 7 мая в воздушное пространство Латвии со стороны России проникли несколько беспилотных летательных аппаратов. Два из них упали в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов.
После критики со стороны общества и политиков занимавший в то время пост министра обороны Андрис Спрудс поручил провести служебную проверку, чтобы оценить действия ответственных служб во время инцидентов с дронами в Латгале.
Позднее инциденты с дронами стоили Спрудсу должности, а вскоре после этого пало и все правительство Эвики Силини.