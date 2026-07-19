Ошибки нашли, виновных нет: завершена проверка после падения дронов в Резекне

Во время служебной проверки прежде всего оценивалось соответствие систем связи, каналов коммуникации и алгоритмов действий интенсивности угрозы, а также реагирование учреждений и обмен информацией между ними. Для устранения выявленных недостатков и внедрения необходимых улучшений подготовлены рекомендации. Они будут проверяться во время регулярных учений и тренировок Национальных вооруженных сил и других учреждений.